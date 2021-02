Life

“Άγριες Μέλισσες”: ξαφνικές επισκέψεις και αποκαλύψεις που σοκάρουν (εικόνες)

Στα νέα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, οι ανατροπές είναι διαρκείς και οι ήρωες για ακόμη μια φορά «δοκιμάζουν» τα όρια και τις αντοχές τους.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική και στα νέα επεισόδια της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 92

Θα καταφέρει ο Βόσκαρης να γλυτώσει από τα χέρια του Θανάση; Η Ασημίνα υποψιάζεται πως κάποιος άντρας έχει μπει στη ζωή της Δρόσως κι αποφασίζει να το ερευνήσει. Η αποκάλυψη της Δρόσως θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Η Ανέτ ανακαλύπτει πως ο Σωκράτης συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Δούκα κι αποφασίζει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Η μέρα για την υπογραφή της συμφωνίας του Ιγνατιάδη με τον Συνεταιρισμό, φτάνει. Θα καταφέρει ο Δούκας να τα πάρει όλα στα χέρια του; Ο Μιλτιάδης κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να απελευθερωθεί απ’ τον Γιάννο, πριν φτιάξει τη νέα του ζωή με τη Βιολέτα. Το αναίσθητο σώμα μιας γυναίκας θα ταράξει συθέμελα το σπίτι των Σεβαστών.

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 93

Οι ετοιμασίες για τον γάμο του Μιλτιάδη και της Βιολέτας προχωράνε και όλοι είναι χαρούμενοι για το ζευγάρι, παρά τις ανησυχίες του Λάμπρου. Ο Μπάμπης ανακαλύπτει πως ο Κωνσταντής πάει, κρυφά, τον Σέργιο για να τον δει η Δρόσω. Θα αποκαλύψει στην Ασημίνα πως είναι ζευγάρι η αδελφή της και ο Κωνσταντής; Η Ζωρζέτ βλέπει πως δεν έχει ελπίδες με τον Μελέτη. Πώς θα αντιδράσει; Ο Νικηφόρος γιορτάζει τη συμφωνία ενώ ο Δούκας ετοιμάζεται για την επάνοδό του. Ο Θέμελης, μετά τις προειδοποιήσεις της Ανέτ, αποφεύγει τον Δούκα, ο οποίος αρχίζει να τον υποψιάζεται. Ο Βόσκαρης ζητά προστασία από την Αστυνομία και μαζί με τη Σοφούλα θα μεταφερθούν σε μια κρυφή τοποθεσία, φέρνοντας τον Τόλλια και την Παγώνα σε απελπισία.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 94

Η Μυρσίνη μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώνεται πως η κατάσταση είναι σοβαρή για την υγεία της. Όλη η οικογένεια Σεβαστού συγκλονίζεται και θα είναι στο πλευρό της, με πρώτο και καλύτερο τον Δούκα. Θα καταφέρει η Μυρσίνη να κερδίσει αυτή τη μάχη; Ο Μπάμπης αποκαλύπτει στην Ασημίνα τον δεσμό της Δρόσως και του Κωνσταντή και οι δυο αδελφές συγκρούονται, με την Ελένη να βρίσκεται γι’ άλλη μια φορά στη μέση. Ο Βόσκαρης και η Σοφούλα ετοιμάζονται να φύγουν προσωρινά απ’ το Διαφάνι, αλλά ο Τόλλιας και η Παγώνα παρακαλούν την κόρη τους να μείνει. Θα τους ακούσει αυτή τη φορά; Η Ουρανία αντιμετωπίζει τα πρώτα προβλήματα στη νέα της επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή τσακώνονται άγρια λόγω μιας σημαντικής αποκάλυψης, ενώ στον γάμο του Μιλτιάδη και της Βιολέτας, θα είναι παρών ένας απρόσμενος επισκέπτης.

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 95

Ο Νικηφόρος πιάνεται στα χέρια με τον Κωνσταντή και όλοι μαθαίνουν το μυστικό του. Ποια θα είναι η αντίδραση των Σεβαστών; Στο καφενείο, γίνεται μεγάλο γλέντι μετά τον γάμο της Βιολέτας και του Μιλτιάδη και όλο το χωριό είναι εκεί. Η Σοφούλα μαθαίνει πως ο Βόσκαρης είχε σχέση με την Ελένη στη φυλακή και κλονίζεται, ενώ ο Άγγελος προσπαθεί να τη βρει. Ο Μελέτης υποκύπτει στα αισθήματά του για την Πηνελόπη, αλλά μια απρόσμενη επίσκεψη θα τους πιάσει στα πράσα. Στο νοσοκομείο, η Μυρσίνη θα δώσει ένα τελεσίγραφο στον Δούκα. Η απάντησή του θα κρίνει αν την επόμενη μέρα η ζωή των Σεβαστών θα αλλάξει για πάντα. Η Ελένη τα βάζει με τον Κωνσταντή, που τη φέρνει πάλι αντιμέτωπη με την οικογένειά του, όταν εκείνος της αποκαλύπτει μια αλήθεια που θα τη σοκάρει…

