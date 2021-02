Κόσμος

Καλίν για Κυπριακό: Συζητάμε μόνο την πρόταση δύο κρατών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίδειξη αδιαλλαξίας απο τον εκπρόσωπο του Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού, συζητώντας μόνο μια πρόταση εγκαθίδρυσης δύο κρατών, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχήμ Καλίν, προσθέτοντας πως προηγούμενες αποτυχημένες προτάσεις δεν πρέπει να τεθούν στην ατζέντα.

Χθες, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως ο μόνος τρόπος για να επιλυθεί η διένεξη για την Κύπρο είναι να εγκαθιδρυθούν στο νησί δύο κράτη και πως η δημιουργία μιας ομοσπονδίας, η οποία υποστηρίζεται από την Αθήνα, δεν θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα επικείμενων συνομιλιών.

«Δεν μπορούμε τα πράγματα που συζητάμε επί 40 χρόνια, να τα συζητάμε για ακόμα 40 χρόνια», τόνισε ο Ιμπραχήμ Καλίν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber, αναφερόμενος σε δεκαετίες αποτυχημένων συνομιλιών για το Κυπριακό.