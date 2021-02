Αθλητικά

Social media: αυτός είναι ο δημοφιλέστερος αθλητής του πλανήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ακόλουθοι του σε Facebook, Instagram και Twitter, ξεπερνούν κατά πολύ τον πληθυσμό των ΗΠΑ!

O Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο βασιλιάς των social media. Κανείς στον κόσμο δεν είναι πιο... δημοφιλής από τον Πορτογάλο διεθνή επιθετικό της Γιουβέντους, ο οποίος ξεπέρασε συνολικά τα 500 εκατομμύρια «ακολούθους» σε Instagram, Facebook και Twitter, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα του Τορίνο, Tuttosport.

«Εάν ήταν ένα έθνος, θα ήταν το τρίτο στον κόσμο, μετά την Κίνα (1 δισεκατομμύριο και 400 εκατομμύρια ανθρώπους) και την Ινδία (1 δισεκατομμύριο και 370 εκατομμύρια), αλλά πολύ μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες (κάτω από 331 εκατομμύρια)» αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Ένας «πληθυσμός» που χωρίζεται μεταξύ Instagram (261,5 εκατομμύρια), Facebook (148 εκατομμύρια) και Twitter (91 εκατομμύρια) και καθιστά τον Ρονάλντο τον πιο ακολουθούμενο άνθρωπο στο διαδίκτυο. Ένα φαινόμενο που ο Πορτογάλος κατάφερε να χτίσει βήμα-βήμα, με προσεκτικό σχεδιασμό, κάνοντας επίσης τους χορηγούς του ευχαριστημένους.

«Δεν είναι σίγουρα τυχαίο ότι το Instagram είναι το κοινωνικό δίκτυο όπου ο CR7 είναι ο απόλυτος κυρίαρχος: οι φωτογραφίες είναι το βασικό μέρος και η εικόνα του αποτελεί ένα τρομερό διαφημιστικό όχημα, για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του και για εκείνους που θέλουν να βελτιώσουν την επωνυμία τους μέσω εκείνου» προσθέτει η tuttosport, που σημειώνει σχετικά με την αλληλεπίδραση που έχει με τους ακολούθους του, ότι χθες δημοσίευσε μια φωτογραφία του με την Τζορτζίνα στα χιόνια, αποσπώντας μέσα σε τέσσερις ώρες 7 εκατομμύρια like και 34.000 δημοσιεύσεις στο Instagram, καθώς και 40.000 σχόλια και 5.000 κοινοποιήσεις στο Facebook.