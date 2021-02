Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Μελέτη και Ηλιόπουλος στον... διαστημικό σταθμό! (εικόνες)

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει η Ελεονώρα Μελέτη:

Πώς είναι η συνεργασία της με τον Νικόλα Ράπτη στο ραδιόφωνο;

Τι συνέβη όταν στο παρελθόν είχε καταγγείλει ανάρμοστη συμπεριφορά στον εργασιακό της χώρο;

Επιπλέον, μιλά για τη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και τις υπόλοιπες συμπεριφορές που πρέπει να καταγγέλλονται.

Τέλος, η κάμερα του «Χιούστον το λύσαμε» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από τη στιγμή που ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν στη βασίλισσα ότι αποχωρούν από τη βασιλική οικογένεια.

Αμέσως μετά ο Γιώργος Ηλιόπουλος απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Τι έχει να πει για την επιτυχία που είχαν τα «Σφηνάκια»;

Πώς του έγινε η πρόταση για να παίξει στις «Άγριες Μέλισσες»;

Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου και Δανάη Μιχαλάκη: Ποια από τις 3 είναι καλύτερη ηθοποιός;

Τι μήνυμα στέλνει στη Μίρκα Παπακωνσταντίνου;

Πώς είναι ως δάσκαλος υποκριτικής;

Τι μετανιώνει περισσότερο στη ζωή του, μέχρι σήμερα;

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame