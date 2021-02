Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανανέωσε και ο Βρουσάι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από τους Ελ Αραμπί, Μασούρα, Σεμέδο, Καμαρά, Μπα και Ραντζέλοβιτς, οι «ερυθρόλευκοι»... έδεσαν και τον Μάριο Βρουσάι. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Ο χορός των ανανεώσεων στον Ολυμπιακό δεν έκλεισε ακόμα! Μετά από τους Ελ Αραμπί, Μασούρα, Σεμέδο, Καμαρά, Μπα και Ραντζέλοβιτς, οι «ερυθρόλευκοι» επέκτειναν τη συνεργασία τους και με τον Μάριο Βρουσάι, ο οποίος έγινε ο 7ος παίκτης που «έδεσε» το μέλλον του με τους Πειραιώτες, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο το τελευταίο 48ωρο!

Ο Βρουσάι αγωνίστηκε για τρία χρόνια (2015-2018) στην ομάδα Νέων του Ολυμπιακού και το 2018 έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα των ερυθρολεύκων, ενώ για ενάμισι χρόνο αγωνίστηκε στην Eredivisie ως δανεικός στην Βίλεμ.

Φέτος μετράει ήδη 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (9 στην Super League, 3 στο Champions League, 1 στο Κύπελλο) έχοντας 2 γκολ. Αναλυτικά η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάριο Βρουσάι. Το νέο συμβόλαιο του 22χρονου μεσοεπιθετικού θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2024. Από το 2015 και ηλικία 17 ετών στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, ο Μάριος Βρουσάι αποτελεί "τέκνο" του συλλόγου έχοντας περάσει από όλα τα στάδια.

Έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στις 16/4/2018 σε αγώνα κόντρα στην Κέρκυρα και μετά από μία σεζόν στην Ολλανδία και τη Βίλεμ λογίζεται πλέον ως ενεργό μέλος της πρώτης ομάδας με τρεις συμμετοχές στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ.

Έχει αγωνιστεί με τις εθνικές ομάδες Κ19 και Κ21 έχοντας πλέον γράψει το όνομά του και στην εθνική ανδρών".

Τα στατιστικά του Μάριου Βρουσάι:

2017-18: Ολυμπιακός 6 συμμετοχές - 1 γκολ

2018-19: Βίλεμ (18 συμμετοχές - 4 γκολ)

2019-20: Βίλεμ (25 συμμετοχές - 3 γκολ)

2020-21: Ολυμπιακός (13 συμμετοχές - 2 γκολ)».