Σκληρό lockdown σε Αχαΐα – Εύβοια: ποια μέτρα ισχύουν σε “κόκκινες” περιοχές

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου τέθηκαν από τις 06:00 του Σαββάτου οι δύο περιφερειακές ενότητες. Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου τίθενται από σήμερα στις 6 το πρωί οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ευβοίας (πλην της Σκύρου). Στο επίπεδο αυτό παραμένουν επίσης ο δήμος Αγίου Νικολάου της Π.Ε Λασιθίου, ο δήμος Θήρας και ο δήμος Μυκόνου. Στις περιοχές αυτές, που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο, είναι υποχρεωτική η τηλε-εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (με εξαίρεση την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, που λειτουργούν δια ζώσης στους δήμους Θήρας και Μυκόνου, καθώς και τα σχολεία ειδικής αγωγής). Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής.

Σχετικά με την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στις περιοχές αυτές, το μέτρο αυτό αίρεται από σήμερα το πρωί, με εξαίρεση τους δήμους Μυκόνου και Θήρας που παραμένουν σε καθεστώς αναστολής οικοδομικών εργασιών.

Παράλληλα απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί.

Νέες "κόκκινες" περιοχές

Επιπλέον από σήμερα στις 6 το πρωί, η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, ο δήμος Καλυμνίων και ο δήμος Καρπάθου εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δηλαδή στις κόκκινες περιοχές. Στο επίπεδο αυτό συνεχίζουν να βρίσκονται οι εξής περιοχές: ο δήμος Εορδαίας, ο δήμος Θηβαίων,ο δήμος Τανάγρας, ο δήμος Σπάρτης, η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού, ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ο δήμος Τεμπών.

Στις περιοχές αυτές ισχύουν τα παρακάτω:

Aπαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί

Δια ζώσης εκπαίδευση για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) για Λύκεια

Στους χώρους λατρείας, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση λειτουργιών.

Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο της παράδοσης click away. Στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία γίνεται με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού.

Παράλληλα, στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής τα σαββατοκύριακα η κυκλοφορία επιτρέπεται μέχρι τις 6 το απόγευμα, απαγορεύεται δηλαδή από τις 18:00 έως τις 5:00. Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε χθες για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής τα μέτρα που ισχύουν, όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου στο επίπεδο για τις μητροπολιτικές περιοχές, παρατείνονται για ακόμα μία εβδομάδα και έως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, καθώς και στις δύο αυτές περιοχές παρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιφέρεια της Αττικής ισχύουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου.

Τέλος, από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στις 6 το πρωί η περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, περνά στο επίπεδο επιτήρησης, στις κίτρινες δηλαδή περιοχές, καθώς όπως ανακοινώθηκε τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν δεν παρατείνονται.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις των εργαζομένων

Σχετικά με τις μετακινήσεις εργαζομένων, στον ιδιωτικό τομέα, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, δεν δύνανται να λαμβάνουν βεβαιώσεις μετακίνησης από τον εργοδότη τους, είτε από την ΕΡΓΑΝΗ, είτε από το forma.gov.gr. Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων στους χώρους εργασίας, θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις που εκδίδονται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αφορούν αποκλειστικά στο νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας. Οι άδειες μετακίνησης, που βρίσκονται σε ισχύ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, καθώς και σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, παύουν να ισχύουν.

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να μετακινούνται μόνο με τη χρήση των 6 επιλογών του sms στο 13033. Για το δε δημόσιο τομέα, οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και θα αναφέρεται και στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασία. Οι βεβαιώσεις κίνησης, θα πρέπει να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

Επιπλέον οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι, που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή ΝΠΔΔ, π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, ιατρικοί σύλλογοι, δεν απαιτείται προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους να φέρουν την απαιτούμενη εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον επιδεικνύουν την σε ισχύ επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

Όσον αφορά στη μετακίνηση των δημοσιογράφων για επαγγελματικούς λόγους, αυτή εξακολουθεί να πραγματοποιείται με τον τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Τα νέα έντυπα «βεβαίωσης κίνησης εργαζομένων» για την εκτέλεση της εργασίας τους θα ισχύουν από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021.

Από τα νέα έντυπα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται:

σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας τηλεργασίας και νόμιμης άδειας

και οι οποίοι θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός μεν ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» https://eservices.yeka.gr/ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφετέρου δε από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

Για την ομαλή μετάβαση στα νέα έντυπα βεβαίωσης κίνησης του εργαζομένου δίνεται μεταβατικό διάστημα εφαρμογής και χρήσεως, μέχρι και τις 17/2/2021 και ώρα 06:00΄. Για το διάστημα από τις 15/2/2021 και ώρα 06.00΄ έως και τις 17/2/2021 και ώρα 05:59΄, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες-άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.

Με νέο έντυπο, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητά τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Τέλος, με νέο έντυπο, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», θα μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας τις δύο πρώτες ημέρες της εφαρμογής του νέου πλαισίου, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, θα γίνονται έλεγχοι και συστάσεις προς τους εργαζόμενους από τις αρμόδιες αρχές. Από το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου (6 π.μ.), το μέτρο θα εφαρμοστεί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.