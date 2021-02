Life

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: η καθυστερημένη συγγνώμη στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Δημόσια συγγνώμη από την πρώην σύντροφό του ζήτησε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Ο τραγουδιστής Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ζήτησε συγγνώμη στην τραγουδίστρια και πρώην σύντροφό του Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σχεδόν 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, αφότου ένα ντοκιμαντέρ τον κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύτηκε το περιστατικό αυτό για να κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού, πυροδοτώντας σωρεία επικρίσεων από χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και αμερικανικά ΜΜΕ.

Στο ντοκιμαντέρ "Framing Britney Spears", την παραγωγή του οποίου ανέλαβαν οι New York Times και προβλήθηκε στο δίκτυο FX και την πλατφόρμα Hulu, μάρτυρες αποκάλυψαν ότι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ χρησιμοποίησε τον χωρισμό του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2002 για να δώσει ώθηση στη σόλο καριέρα του.

Επέτρεψε σε αμερικανικά ΜΜΕ να κατηγορήσουν την Σπίαρς ότι τον πρόδωσε, κατόπιν ότι τον χώρισε βίαια, χωρίς να κάνει δημόσιες δηλώσεις για το θέμα. Οι μάρτυρες αφηγούνται ότι παρουσίασε το τραγούδι "Cry Me a River" ως ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε από τον χωρισμό τους, έπειτα από 4 χρόνια ερωτικού δεσμού (1998-2002).

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται ξεκάθαρα σε έναν προδομένο άνδρα από την πρώην σύντροφό του και για να το στηρίξει αυτό, στο βίντεο κλιπ πρωταγωνιστεί μια γυναίκα, η οποία μοιάζει στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και της οποίας το πρόσωπο δεν διακρίνεται καθαρά.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε σήμερα στο Instagram, ο Τίμπερλεϊκ ζήτησε συγγνώμη από την Σπίαρς, αλλά και από την Τζάνετ Τζάκσον.

Κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισής τους με την αδελφή του Μάικλ Τζάκσον στο διάλειμμα του Super Bowl, την 1η Φεβρουαρίου του 2004, το πρώην μέλος του συγκροτήματος NSYNC έσκισε το σουτιέν της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας το στήθος της και προκαλώντας σοκ στη χώρα.

«Θέλω συγκεκριμένα να ζητήσω συγγνώμη από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Τζάνετ Τζάκσον, ατομικά στην κάθε μία, διότι νοιάζομαι και σέβομαι αυτές τις γυναίκες και γνωρίζω ότι απέτυχα».

«Λυπάμαι για αυτές τις στιγμές στη ζωή μου ή τις πράξεις μου που συνέβαλαν στο πρόβλημα ή που μονοπώλησα τον λόγο ή που δεν εκφράστηκα δίκαια», συνέχισε ο 40χρονος καλλιτέχνης, παντρεμένος σήμερα με την ηθοποιό Τζέσικα Μπίελ.

«Ξέρω ότι δεν στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων αυτών, όπως και σε πολλές άλλες», υπογράμμισε και ότι «επωφελήθηκα από ένα σύστημα που προκρίνει τον μισογυνισμό και τον ρατσισμό».

Στην απολογία του ο Τίμπερλεϊκ αναφέρει πως η βιομηχανία του θεάματος προωθεί τους λευκούς άνδρες στον δρόμο της επιτυχίας.

«Εξαιτίας της άγνοιάς μου, δεν το αναγνώρισα όλο αυτό, ενώ συνέβαινε στην ίδια μου τη ζωή», συμπλήρωσε.?