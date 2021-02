Αθλητικά

Double double ο Αντετοκούνμπο, ήττα οι Μπακς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον αντίπαλό του αποθέωσε ο Γιάννης, μετά το τέλος του αγώνα.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε σε double double (29 πόντους, 15 ριμπάουντ), αλλά δεν αποδείχθηκε αρκετός στους Μπακς, που γνώρισαν την 10η ήττα της σεζόν (16-10) στη Vivint Arena της Γιούτα, από τους Τζαζ με 129-115.

«Απλά φαίνεται να το διασκεδάζουν. Όταν τους βλέπω να παίζουν, μοιάζουν να το κάνουν εύκολο, απλό. Μοιάζουν σαν εμάς πέρυσι. Όταν φτάνεις σε τέτοιο σημείο και παίζεις με τόση αυτοπεποίθηση, είναι δύσκολο να χάσεις», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Έλληνας σούπερ σταρ, που πάντως δεν ξεκίνησε καλά, είχε επίσης 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και έκανε 3 λάθη στα 38:53 λεπτά που αγωνίστηκε.