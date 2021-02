Κόσμος

Έσφαξε την οικογένεια του και αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Ένας άνδρας 41 ετών, στο Ραντεφορμάλτ της Γερμανίας, ο οποίος φέρεται πως είχε έρθει σε ρήξη με τη σύζυγό του, θεωρείται από την τοπική αστυνομία ως ο δράστης της δολοφονίας τεσσάρων μελών της οικογένειάς του –μεταξύ των οποίων και των δύο μικρών παιδιών του–, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Συγκεκριμένα, αργά το βράδυ της Παρασκευής η πυροσβεστική κλήθηκε για την κατάσβεση φωτιάς σε σπίτι του Ραντεφορμάλτ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Μέσα στο κτίριο οι πυροσβέστες βρήκαν τα άψυχα σώματα του πατέρα, της 37χρονης συζύγου του, των δύο παιδιών τους, ηλικίας 4 και ενός έτους, καθώς και της γιαγιάς, 77 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο άνδρας διέπραξε το έγκλημα χρησιμοποιώντας κάποιο μαχαίρι και κατόπιν έβαλε τέλος και στη ζωή του. Η αστυνομία αποκλείει τη συμμετοχή και άλλων προσώπων στους φόνους.