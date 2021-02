Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μήδεια” - Τάσος Αρνιακός: έως 25 εκατοστά χιόνι στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές και από πότε αναμένεται η χιονόστρωση. Αναλυτική πρόγνωση για όλη την Ελλάδα.