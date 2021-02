Κοινωνία

Η “Μήδεια” σαρώνει την Ελλάδα (εικόνες)

Χιόνια έχουν ντύσει στα «λευκά» πολλές περιοχές της χώρας. Που χρειάζονται αλυσίδες και που έχει διακοπεί η κυλοφορία. Εντυπωσιακές εικόνες.

Ξεκίνησε από το Σάββατο η πρώτη φάση της κακοκαιρίας «Μήδεια» με χιόνια να έχουν ντύσει στα «λευκά» πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν εμφανίζονται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στις εθνικές Οδούς.

Από το πρωί έως το απόγευμα της Κυριακής θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και στα παραθαλάσσια της Ηπείρου, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και πιθανόν αργότερα στις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις κατά διαστήματα πυκνές από το ύψος της Στερεάς Ελλάδας και βορειότερα, καθώς και στα υπόλοιπα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας

Μετά το απόγευμα, τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν στα βόρεια και θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, με τις χιονοπτώσεις σταδιακά να εκδηλώνονται σε χαμηλότερα υψόμετρα (συμπεριλαμβανομένων των βορείων προαστίων της Αθήνας).

Δείτε εδώ live την πορεία της κακοκαιρίας

Χιόνια στην Πάρνηθα

Χιονίζει απο τα ξημερώματα στην Πάρνηθα, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο υπεύθυνος του καταφυγίου στο Μπάφι, Γιάννης Χέλης.

Παράλληλα, στα Τρίκαλα, όπου χιονίζει απο το Σάββατο, το ύψος του χιονίου έχει φθάσει στα 20 εκατοστά το πρωί της Κυριακής

Τo έστρωσε στη Θεσσαλονίκη

Το χιόνι στρώθηκε ακόμη και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης . Ήδη από το βράδυ του Σαββάτου στις ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας τα πάντα είχαν καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο. Όσο περνούσε η ώρα το φαινόμενο γινόταν εντονότερο με αποτέλεσμα να έχουν καλυφθεί από χιόνι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια στους περισσότερους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Το θερμόμετρο στις 2 το ξημέρωμα έδειχνε 2 βαθμούς υπό του μηδενός. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τα συνεργεία της Περιφέρειας και των Δήμων βρίσκονταν στις επάλξεις για να αποτρέψουν τον αποκλεισμό δρόμων από τη χιονόπτωση. Υπάλληλοι των υπηρεσιών καθαριότητας έριξαν μεγάλες ποσότητες αλατιού σε πεζοδρόμια και πλατείας. Μικροί και μεγάλοι δρόμοι «ποτίστηκαν» με αλατόνερο.

Ολονύχτια «μάχη» με τα χιόνια σε Καστοριά και Κοζάνη

Στις επάλξεις είναι ο μηχανισμός του Δήμου Καστοριάς με όλα τα μηχανήματα στους δρόμους σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, δίνουν «μάχη» προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Αλατιέρες και γκρέιντερ δεν σταματούν στιγμή απομακρύνοντας το χιόνι και ρίχνοντας αλάτι.

Στους -9 και με πολύ χιόνι ξύπνησε η πόλη της Κοζάνης





Στα «λευκά» ξύπνησε η Λαμία

Στα λευκά ξύπνησε η πόλη της Λαμίας και οι γύρω στις περιοχές το πρωί της Κυριακής. Το πέρασμα της “Μήδειας” επαλήθευσε τις προβλέψεις των μετεωρολόγων που ήθελαν χιόνι και μέσα στην πόλη. Από το βράδυ ιονίζει στην Εθνική Οδό όπου ενεργούν όμως αλατιέρες συνεχώς και δεν υπάρχουν προς το παρόν προβλήματα. Λαμία – Δομοκός, Λαμία – Καρπενήσι, Λαμία -Μπράλος χιονίζει συνέχεια και υπάρχει χιόνι άνω των 10 πόντων σε αρκετά σημεία. Όσον αφορά την πόλη της Λαμίας χιονόπτωση έχουμε σε όλη την “επιφάνεια” της και κυρίως στην Βόρεια πλευρά της πόλης. Από τα ξημερώματα ζητήματα ηλεκτροδότησης παρουσιάστηκαν και στην περιοχή της Σπερχειάδας και σε άλλα χωριά του Δήμου Μακρακώμης όπου τα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν.

Στα λευκά ντύθηκε και η πόλη της Λάρισας

Συνεχίζεται η χιονόπτωση στη πόλη της Λάρισας, με αποτέλεσμα να έχει "ντυθεί στα λευκά" ολόκληρη η περιοχή.

Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και η χιονόστρωση έντονη από την επέλαση της κακοκαιρίας «Μήδειας», ενώ μηχανήματα του δήμου Λαρισαίων αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιχειρούν ώστε να διατηρηθεί το οδικό δίκτυο ανοιχτό σε όλο το νομό.

Χιόνια και στα Τρίκαλα

Συνεχίζεται η χιονόπτωση στη Δυτική Θεσσαλία και σήμερα, όπου άνθρωποι και μηχανήματα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έδωσαν τη δική τους μάχη για να μείνουν ανοικτοί οι δρόμοι. Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης το ύψος του χιονιού φτάνει σε ορισμένα σημεία στα ορεινά μέχρι και το ένα μέτρο. Συνολικά 51 μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων ρίχνουν αλάτι και προσπαθούν να κρατήσουν ανοικτό το οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων (λεωφορείων κ.λπ.) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στα εξής σημεία:

από το 28ο χλμ. της ε.ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. της ε.ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων (ανισόπεδος κόμβος Μαλακασίου),

από το 1ο χλμ. της ε.ο. Μουργκανίου - Γρεβενών (κόμβος Μουργκανίου) έως το 24ο χλμ. της ε.ο. Μουργκανίου - Γρεβενών,

στην ε.ο. Τρικάλων - Καρδίτσας, σε όλο το μήκος της,

από το 22ο χλμ. έως το 75ο χλμ. της ε.ο. Τρικάλων - 'Αρτας (Γέφυρα Αλεξίου) και

από το 4ο χλμ. έως το 55ο χλμ. της επαρχιακής Οδού Πύλης - Μεσοχώρας.

Με 62 μηχανήματα η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δίνει τη δική της μάχη στην επέλαση της κακοκαιρίας "Μήδειας". Σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κωνσταντίνος Νούσιος, το ύψος του χιονιού κυμαίνεται στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα 60-70 εκατοστά, ενώ στα πεδινά και στην πόλη της Καρδίτσας φτάνει στα 30 εκατοστά. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων (λεωφορείων κ.λπ.) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλο το οδικό δίκτυο του νομού.

Λόγω χιονόπτωσης, είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, σε όλο το οδικό δίκτυο του νομού.

Χιόνια στον Έβρο

Από το το βράδυ άρχισε να χιονίζει σε διάφορες περιοχές του Έβρου. Τόσο στα ορεινά χωριά του δήμου Σουφλίου από το Μεγάλο Δέρειο, όσο και στο Τρίγωνο Ορεστιάδας και συγκεκριμένα στο Ορμένιο και άλλα χωριά, άρχισαν να πέφτουν οι νιφάδες και με βάση τις προβλέψεις, τις επόμενες ώρες απόψε αλλά και αύριο Κυριακή, το χιόνι θα είναι πολύ περισσότερο.

Έντονη χιονόπτωση στην Σαμοθράκη

“Μάχη” έδιναν όλη τη νύχτα τα συνεργεία του δήμου Σαμοθράκης, προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο του νησιού, αφού οι χιονοπτώσεις πριν τα μεσάνυχτα και μετά έγιναν έντονες.

Ο δρόμος Καμαριώτισσας-Χώρας αλλά και προς τους άλλους οικισμούς, είχε περιορισμένη ορατότητα λόγω της έντονης χιονόπτωσης και δυσκόλευε επιπλέον τις προσπάθειες, αφού σε πολλά σημεία επικρατούσε χιονοθύελλα. Τις συντόνιζαν τόσο ο ίδιος ο δήμαρχος Νίκος Γαλατούμος που βρισκόταν έξω με τους υπαλλήλους και τα συνεργεία αποχιονισμού, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Γρηγόραινας.

Πυκνό χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο

Στην πόλη των Ιωαννίνων άρχισε λίγο μετά τις 8 το πρωί η χιονόπτωση, ενώ πυκνό χιόνι πέφτει απο τα μεσάνυχτα στις περιοχές του Μετσόβου, της Κόνιτσας, του Ζαγορίου,του Πωγωνίου και των Τζουμέρκων. Μηχανήματα των Δήμων και της Πολιτικής Προστασίας δουλεύουν ασταμάτητα για να μείνει ανοικτό το επαρχιακό δίκτυο. Οι χιονοπτωσεις ξεκίνησαν απο χθες το απόγευμα απο τα 1200 μέτρα και πανω και στην συνέχεια το χιόνι κατέβηκε σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Στην ορεινή Άρτα σε κλειό χιονοπτώσεων βρίσκονται 7 χωριά και 40 οικισμοί στο Δήμο Γεωργίου Καραισκάκη όπου τα μηχανήματα του Δήμου βρίσκονται στο δρόμο απο τα μεσάνυχτα. Η πτώση της θερμοκρασίας ειναι αισθητή σε όλη την Ηπειρο.

Πυκνό χιόνι στον Βόλο

Στα λευκά ντύθηκε και ο Βόλος όπου χιονίζει ακατάπαυστα από τις πρώτες πρωινές ώρες και η θερμοκρασία έχει πέσει στον -1 βαθμό, αλλά εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων η αίσθηση του κρύου είναι για 3 και 4 βαθμούς πιο κάτω. Σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου δεν υπάρχουν προβλήματα από το χιόνι, αλλά πάνω από τον περιφερειακό όπου η χιονόστρωση ξεπερνά τα 5 εκατοστά στις ΒΑ συνοικίες με τους στενούς δρόμους, η συνέχιση της χιονόπτωσης θα δημιουργήσει προβλήματα.

Στα προάστια του Βόλου προς το Πήλιο, δηλαδή Ανω Βόλος, Ανακασιά, Αγία Τριάδα, Άλλη Μεριά μέχρι και Πορταριά και Μακρυνίτσα η χιονόπτωση είναι πολύ έντονη και το χιόνι φθάνει τα 10 εκατοστά. Όλο το Πήλιο έχει καλυφθεί από χιόνι και σε ορισμένες περιοχές επικρατεί χιονοθύελλα, όπως στα Χάνια όπου χιονίζει ακατάπαυστα από χθες και επιτάθηκε η χιονόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας το ύψος του χιονιού έχει ξεπεράσει τα 20 εκατοστά και η θερμοκρασία έπεσε στους -9 βαθμούς. Σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του Πηλίου οι δρόμοι διατηρούνται ανοιχτοί, αλλά με πολύ μεγάλη προσπάθεια, αφού επικρατεί παντού πυκνή χιονόπτωση.

Στους δρόμους του Πηλίου και κυρίως στον άξονα Βόλου-Χανίων-Ζαγοράς και Βόλου-Μηλεών-Τσαγκαράδας δουλεύουν πάνω από 50 εκχιονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες, που αποχιονίζουν το δίκτυο και αποπαγοποιούν το οδόστρωμα, αλλά η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική από τον Άνω Βόλο και πάνω, λόγω του παγωμένου χιονιού. Με αλυσίδες και με μεγάλη δυσκολία γίνεται η κίνηση στον επαρχιακό δρόμο Καναλίων-Κεραμιδίου. Πολύ χιόνι πέφτει και στην Όθρυ και σε όλα τα ορεινά του Αλμυρού, ενώ στην Ανάβρα το χιόνι ξεπέρασε τα 20 εκατοστά και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από εκχιονιστικά μηχανήματα να κρατηθεί ο δρόμος ανοιχτός.

Στην ΠΑΘΕ και σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου στην Μαγνησία χιονίζει συνεχώς και απαιτείται μεγάλη προσοχή, παρ' όλο που γίνεται αποχιονισμός, στις ημιορεινές διαβάσεις του Αερινού κοντά στο Βελεστίνο και στις στροφές των Αγίων Θεοδώρων, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας και του παγετού.

