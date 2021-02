Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- Μόσιαλος: Τι ισχύει για τα εμβόλια mRNA και την αναφυλαξία

Ποια στοιχεία προκύπτουν από έκθεση που δημοσιεύτηκε σε αμερικανικό ιατρικό περιοδικό. Τι επισημαίνει ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE.

Μετά από περίπου 17,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς στις ΗΠΑ, γνωρίζουμε πλέον πως η πιθανότητα κάποιος να εμφανίσει αναφυλαξία στα εμβόλια mRNA είναι μόνο 0,000377%, δεν υπήρξαν καθόλου θάνατοι, ενώ σχεδόν όλα τα επεισόδια αναφυλαξίας -υπήρξαν 66 περιπτώσεις συνολικά, οι περισσότερες σε γυναίκες- συνέβησαν στα πρώτα 11 λεπτά μετά τον εμβολιασμό. Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έκθεση που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό JAMA (Journal of American Medical Association) και η οποία αφορά στα περιστατικά αναφυλαξίας που καταγράφηκαν στην Αμερική. Η έκθεση αναφέρεται στην περίοδο από τις 14 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου και στη χορήγηση συνολικά 9.943.247 δόσεων του εμβολίου της Pfizer/BioNTech και 7.581.429 δόσεων του εμβολίου της Moderna.

Πρόκειται για συνολικά 66 περιπτώσεις αναφυλαξίας: 4,5 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου της Pfizer και 2,5 ανά εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου της Moderna. Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αναφέρθηκε μετά την πρώτη δόση του εμβολίου: 54 μετά την πρώτη δόση, πέντε μετά τη δεύτερη δόση και δεν υπήρχε ακριβής καταγραφή για επτά περιστατικά.

Οι 44 από τις 47 περιπτώσεις που καταγράφηκαν για το εμβόλιο της Pfizer, συνέβησαν σε γυναίκες, όπως και όλες οι περιπτώσεις της Moderna. Εκ των 66 περιπτώσεων, οι 21 παρατηρήθηκαν σε ανθρώπους που είχαν ιστορικό προηγούμενης αναφυλαξίας και το 89% σημειώθηκε σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Στις οδηγίες χορήγησης των εμβολίων των αμερικανικών κέντρων ελέγχου λοιμώξεων (CDC) περιλαμβάνεται η παρακολούθηση για 15 ή 30 λεπτά για ανθρώπους χωρίς ή με ιστορικό αναφυλαξίας αντίστοιχα. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως το διάστημα αυτό είναι συνήθως αρκετό: οι 32 από τις 66 περιπτώσεις χρειάστηκαν νοσηλεία και οι επτά διασωληνώθηκαν. Στους έξι από τους επτά που διασωληνώθηκαν - που ανήκαν στην ομάδα με το ιστορικό αναφυλαξίας- το διάστημα από τον εμβολιασμό έως την αντίδραση ήταν μικρότερο από 11 λεπτά. Η δε διάρκεια νοσηλείας για όσους χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ήταν μία έως τρεις ημέρες.

Ο κ. Μόσιαλος επισημαίνει ότι, όπως προκύπτει από αυτή την έκθεση, «παρά τα πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά εμφάνισης αναφυλαξίας, είναι πολύ σημαντικό τα κέντρα εμβολιασμού να έχουν πάντα επάρκεια αδρεναλίνης, κορτικοστεροειδών και αντιισταμινικών, για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση, το χρονικό διάστημα που συνέβησαν οι αναφυλαξίες που απαίτησαν διασωλήνωση, ήταν ένα έως 45 λεπτά μετά τον εμβολιασμό, παρότι έξι στις επτά συνέβησαν στα πρώτα 11 λεπτά. Υπό αυτό το πρίσμα, θα ήταν σκόπιμο οι άνθρωποι που έχουν ιστορικό αναφυλαξίας, να μένουν στο χώρο ή κοντά στο χώρο που γίνονται οι εμβολιασμοί, με κάποιο συγγενικό τους άτομο, έως και 45 λεπτά».