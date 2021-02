Πολιτική

Χατζηδάκης για συντάξεις: ιδιώτες για τις εκκρεμείς - ανταποδοτικές με “ρίσκο” οι επικουρικές

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για εθνική σύνταξη με αναδρομικά σε όσους περιμένουν σύνταξη, τις αλλαγές στα εργασιακά και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης των πολιτών.

«Είναι ντροπή να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις συντάξεις, ιδίως λόγω των μεταβολών στον ΕΦΚΑ τα προηγούμενα χρόνια, με τις αλλαγές που έγιναν το 2016», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπ. Εργασίας συμπλήρωσε ότι «το 2020 δόθηκαν 31% παραπάνω συντάξεις από όσες το 2019, ενώ έγιναν 1,7 εκ. ψηφιακές συναλλαγές στον ΕΦΚΑ, κάτι που δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά είναι σημαντικό, καθώς μιλάμε για όλα τα παλιά Ταμεία που έχουν ενωθεί».

Σε ότι αφορά την απονομή εθνικής σύνταξης σε όσους περιμένουν να εκδοθεί η σύνταξη τους, είπε ότι αυτή θα δοθεί και αναδρομικά, αναφέροντας πως «αν έχεις υποβάλλει την αίτηση πριν από 10 μήνες, θα πάρεις αναδρομικά για 10 μήνες, δηλαδή 3.840 ευρώ, καθώς η εθνική σύνταξη είναι 384 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ λέει ότι σε δύο μήνες θα έχουν δοθεί οι συντάξεις αυτές, εγώ λέω βάλτε και μερικές ημέρες ακόμη, για να είμαστε σίγουροι. Πρέπει να επιταχύνουμε τις προσωρινές και τις κύριες συντάξεις, έχουμε να κινηθούμε σε τρεις ταχύτητες δηλαδή».

«Όταν αναλάβαμε το καλοκαίρι του 2019, οι συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες ήταν 1.059.000. Ξεκίνησαν να δίνονται έκτοτε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά ακόμη και λίγες συντάξεις να μην έχουν δοθεί παραμένει πρόβλημα. Ξεκινάμε από το να δώσουμε χρήματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά, μου τηλεφώνησε πρώην Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου και μου είπε ότι έχει καταθέσει πέντε χρόνια την αίτηση για σύνταξη και ακόμη δεν την έχει πάρει. Εντάξει, ο συγκεκριμένος είχε χρήματα για να περάσει αυτό το διάστημα, όμως δεν είναι όλοι έτσι», είπε ο Υπ. Εργασίας, τονίζοντας συχνά ότι «δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στο πρόβλημα».

Σε ότι αφορά την διεκπεραίωση για τις εκκρεμείς συντάξεις, ο Υπουργός Εργασίας είπε «θα δώσουμε προτεραιότητα στις αιτήσεις προ του 2018, θα γίνει ειδική ρύθμιση για προβληματικά ταμεία όπως το πρώην ΤΣΑΥ, θα έρθει νομοθετική ρύθμιση για απλοποίηση της απονομής συντάξεων, ενώ πλέον όλες οι αιτήσεις για απονομή σύνταξης θα γίνονται ηλεκτρονικά».

«Πρέπει να δώσουμε τις συντάξεις το ταχύτερο δυνατόν, ακόμη και αν κάποιοι πάρουν χρήματα που δεν πρέπει, θα τα συμψηφίσουμε αργότερα. Δεν χρειάζεται να «τηγανίζουμε» όλους όσοι περιμένουν. Θα γίνει ότι μπορεί να γίνει, θα αξιοποιηθούν και ιδιώτες για την επίσπευση της απονομής των συντάξεων», είπε ο Υπ. Εργασίας, τονίζοντας ότι δεν θα υποκατασταθεί ο ΕΦΚΑ, αλλά θα υπάρξει συμβολή ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Για τις ανταποδοτικές επικουρικές συντάξεις

«Είναι μια θετική κίνηση, κυρίως για την νέα γενιά και είναι ακόλουθη με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ. Στις περισσότερες χώρες εισάγονται πλέον στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήματος στο Ασφαλιστικό. Με απλά λόγια, είναι σαν να δημιουργείται ένας προσωπικός κουμπαράς, με επενδύσεις κάποιων χρημάτων, εγγυημένες επενδύσεις μικρού ή μεσαίου ή μεγάλου ρίσκου, που θα αποδώσουν χρήματα και μεγαλύτερη επικουρική σύνταξη. Ο εργαζόμενος θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει, αναλαμβάνοντας και ένα σχετικό ρίσκο, το τελικό ύψος της επικουρικής σύνταξης του, το οποίο θα δίνεται πέραν του εγγυημένου ποσού της σύνταξης», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως συμπλήρωσε, «δεν μιλάμε για κύριες συντάξεις ούτε για υφιστάμενους συνταξιούχους. Η ανταποδοτική σύνταξη θα τεθεί σε ισχύ από την Πρωτοχρονιά του 2022 και θα αφορά ασφαλισμένους που είναι κάτω από 35 ετών»

Για την στήριξη λόγω της πανδημίας

Αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως για το πρόβλημα με τους 300.000 εργαζόμενους που προσλήφθηκαν από τον Νοέμβριο και ύστερα, οι οποίοι λόγω «τρύπας» στο πλαίσιο των μέτρων, όλο αυτό το διάστημα δεν παίρνουν ούτε μισθό ούτε επίδομα 534 ευρώ, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «υπάρχει το ισχυρότερο κοινωνικό πακέτο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, όχι ξαφνικά επειδή βρέθηκαν λεφτά, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Περίπου 1,7 εκ. εργαζόμενοι αποζημιώνονται μέσω προγραμμάτων στήριξης, καθώς οι επιχειρήσεις τους είναι κλειστές ή υπολειτουργούν».

Συμπλήρωσε ότι «υπήρχαν περιπτώσεις που προέκυψαν και από ελέγχους του ΣΕΠΕ ότι εργαζόμενοι που είχαν δηλωθεί ότι τελούν σε αναστολή σύμβασης και έπαιρναν τα 534 ευρώ που έδιναν οι φορολογούμενοι, δεν ήταν τελικώς σε αναστολή, αλλά εργάζονταν. Για αυτό και πλέον πρέπει να ανακοινώνονται προκαταβολικά οι εργαζόμενοι, οι συμβάσεις των οποίων θα τελούν σε αναστολή.

Αλλαγές στα Εργασιακά

Για τα εργασιακά είπε ότι «θα φέρουμε ένα μεγάλο νομοσχέδιο με παρεμβάσεις. Η τελευταία φορά που έγινε κάτι μεγάλο στον τομέα αυτόν έγινε το 1982, όταν δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ. Ενδεικτικά, θα περιλαμβάνονται διατάξεις για την τηλεργασία, για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, για περισσότερες γονικές άδειες για τους πατεράδες», σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξουν εργαζόμενοι χωρίς επενδύσεις και επιχειρήσεις, αλλά ούτε μπορούν να υπάρξουν επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους «στα κεραμίδια».

Σε ότι αγορά την βία στους χώρους εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι θα υπάρξει συνολική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την βία και την κακοποίηση στους χώρους εργασίας.

Αλλαγές στην εξυπηρέτηση των πολιτών

Όπως επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης, «υπάρχουν 7 τηλεφωνικά κέντρα στο Υπ. Εργασίας και τους φορείς, τα οποία προφανώς δεν λειτουργούν καλά, γι΄ αυτό υπάρχουν και τόσα, εύλογα και δίκαια, παράπονα από τους πολίτες».

«Σχεδιάζουμε μια συνολική αναβάθμιση στις ιστοσελίδες μας και ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο, ώστε να μην μπερδεύονται οι πολίτες και να είναι και δωρεάν, για να μην χρεώνονται κιόλας οι πολίτες που περιμένουν», είπε ο Υπ. Εργασίας, καταλήγοντας ότι «βασικός στόχος μου είναι η αντιμετώπιση των εκκρεμών συντάξεων και η εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι “το σαράβαλο, δεν γίνεται τούρμπο από την μια στιγμή στην άλλη”».