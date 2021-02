Κοινωνία

Ερυθρός Σταυρός: Μεταφορά ηλικιωμένων στα εμβολιαστικά κέντρα της Αττικής

Πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που αδυνατούν να μετακινηθούν.

Τη μεταφορά ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικά προβλήματα, αλλά και μοναχικών πολίτων, προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα του νομού Αττικής, αναλαμβάνει εκτάκτως από αύριο, με αφορμή την κακοκαιρία και τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέσω της υπηρεσίας του «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η μεταφορά από και προς το εμβολιαστικό κέντρο θα γίνεται με οχήματα του ΕΕΣ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης της υγείας από τον COVID-19.

Οι πολίτες που βρίσκονται στο νομό Αττικής και αδυνατούν να μετακινηθούν, μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποδοχής Κοινωνικών Αιτημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: 210 36 42 319 και 210 36 09 825.

Ο ΕΕΣ αναφερει ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί και μετά το πέρας της κακοκαιρίας, με στόχο την εξυπηρέτηση όσων περισσότερων ανθρώπων έχουν ανάγκη.