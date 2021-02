Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Αναλυτικά προβλέψεις για κάθε ζώδιο. Οι "τυχεροί" κι αυτοί που πρέπει να κάνουν...κράτει.

ΚΡΙΟΣ: Είστε σαρωτικοί, αποφασισμένοι να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις, να τα βάλετε με θεούς και δαίμονες και να μην αφήσετε τίποτα όρθιο, αν τυχόν αδικηθείτε, καταλάβετε ότι σας υπομονεύουν στη δουλειά σας ή αν βρεθείτε υπόλογοι, χωρίς να φταίτε. Από την άλλη, θα βγάλετε όλη τη δυναμική σας και θα κάνετε πολλά από αυτά που θέλατε και γρήγορα. Ερωτικά, η σεξουαλικότητά σας ξεχειλίζει, τον αέρα του νικητή και τροπαιούχου τον έχετε, οπότε είναι φυσιολογικό να γίνετε το επίκεντρο και με άνεση να διεκδικήσετε και να κερδίσετε όποιο πρόσωπο σας αρέσει.

ΤΑΥΡΟΣ: Θα προβληματιστείτε αρκετά με διάφορα εργασιακά σας θέματα, ενώ δεν αποκλείεται να έχετε και μια έντονη αντιπαράθεση με ένα συνάδελφο ή προϊστάμενό σας, γιατί θα θεωρήσετε ότι κατηγορείστε αναίτια για ένα ζήτημα που θα προκύψει. Από την άλλη, τα κρούσματα ανταγωνισμού θα είναι έντονα, ίσως, μάλιστα, μάθετε κάποια πράγματα που γίνονται στο παρασκήνιο και θα σας εκνευρίσουν. Ερωτικά, μπορεί να βρεθείτε σε άβολη θέση από το επίμονο φλερτ ενός προσώπου που ενδεχομένως να μην είναι και ελεύθερο, καθώς δε θα δέχεται την άρνησή σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Θα είστε αρκετά κοινωνικοί, θα συναναστραφείτε με διάφορα πρόσωπα, ακόμα και για επαγγελματικούς λόγους και μάλιστα θα καταφέρετε να κάνετε μια καλή γνωριμία, που αργότερα ίσως σας ανοίξει πόρτες. Ωστόσο, είναι πιθανή μια ένταση με έναν φίλο ή μια φίλη σας, λόγω της παρέμβασης ή μιας παρατήρησής του σχετική με τα προσωπικά σας. Από την άλλη, η υπερβολική διαχυτικότητα ή η αμεσότητα στη συμπεριφορά σας μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένη εντύπωση σε ένα άτομο, καθώς θα νομίζει ότι το φλερτάρετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Θα σας βγει αυθόρμητα και χωρίς φόβο, αλλά με αρκετό πάθος θα εκφράσετε την άποψή σας, ακόμα κι αν δε σας ζητηθεί, αν θεωρήσετε ότι κάποιες κινήσεις είναι άστοχες ή οι απαιτήσεις ενός ανωτέρου σας υπερβολικές, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει μια ένταση, γι’ αυτό προσέξτε μη χάσετε την ψυχραιμία σας. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να βάλετε τον καθένα στη θέση του. Ερωτικά, μόλις σταματήσετε να σκέφτεστε το μετά και τις μελλοντικές προοπτικές, θα αρχίσετε να απολαμβάνετε το τώρα. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, άλλωστε.

ΛΕΩΝ:Η παρουσία σας είναι αρκετά δυναμική, εμπνέοντας τόσο σεβασμό, όσο και την αποδοχή κάποιων ανθρώπων. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να σας γίνει μια απρόσμενη πρόταση για επαγγελματική συνεργασία, που μπορεί να έχει και σχέση με το εξωτερικό. Μια είδηση, δε, ή μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής θα αλλάξει τελείως τα πράγματα υπέρ σας, αν διεκδικείτε μια συγκεκριμένη θέση. Ερωτικά, θα ξεκινήσετε μια επαφή, η οποία θα εξελιχθεί με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά υπάρχει κι η πιθανότητα να «καεί» γρήγορα και να χαθεί το ενδιαφέρον, κυρίως της άλλης πλευράς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα είστε πιο μαχητικοί και διεκδικητικοί γιατί βλέπετε ότι ενώ εσείς δουλεύετε και δίνετε το μέγιστο των δυνατοτήτων σας, κάποιοι άλλοι καρπώνονται οφέλη, επειδή ενδεχομένως έχουν άκρες. Επιπλέον, αν είναι να προχωρήσετε σε μια συμφωνία, σας παίρνει το να δειχτείτε λίγο περισσότερο και να «πουλήσετε» ακριβότερα τον εαυτό σας. Ερωτικά, ένα πρόσωπο που θα εμφανιστεί ξαφνικά στη ζωή σας θα σας προκαλέσει συναισθηματική αλυσιδωτή αντίδραση που θα σας αιφνιδιάσει. Ωστόσο, θα ανταποκριθείτε με θέρμη, αφού τέτοιες περιπτώσεις δε σας τυχαίνουν συχνά.

ΖΥΓΟΣ: Έντονη προβλέπεται η μέρα σας, καθώς είναι πιθανή μια κρίση ανάμεσα σε σας και τον άνθρωπό σας, η οποία θα προκληθεί από την πλευρά του, που θα σας κατηγορήσει για έλλειψη ευθύτητας, γιατί θα προσπαθήσετε να αποφύγετε να πάρετε ξεκάθαρη θέση σε ένα κοινό σας θέμα. Δεν αποκλείεται, επίσης, ένας διαξιφισμός με συνεργάτη σας, που θα κάνει του κεφαλιού του, χωρίς να μπει στον κόπο να το συζητήσει πρώτα μαζί σας. Ερωτικά, θα τραβήξετε την προσοχή πάνω σας, ενδεχομένως όμως ένα πρόσωπο να σας γίνει στενός κορσές και να μην μπορείτε να το ξεφορτωθείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Δεν αποκλείεται οι ταχείς ρυθμοί, οι πολλές δουλειές, αλλά και η δική σας επιμονή να τα κάνετε όλα και γρήγορα να σας φτάσουν στα όρια της αντοχής σας και τελικά να καταπονηθείτε. Φροντίστε, λοιπόν, να μην υπερεκτιμήσετε τις δυνατότητές σας για να μην αναγκαστείτε μετά να αποσυρθείτε λόγω εξάντλησης. Βάλτε προτεραιότητες και μην κάνετε υπερβολές. Ερωτικά, θα εκτιμήσετε ένα πρόσωπο που θα σας φλερτάρει στον εργασιακό σας χώρο ή σε μέρος που συχνάζετε, γιατί θα είναι άμεσο και ειλικρινές μαζί σας, το αν θα ενδώσετε όμως, είναι άλλο θέμα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, σε συνδυασμό με την ερωτιάρα διάθεση που θα βγάζετε θα σας φέρει στο κέντρο του ενδιαφέροντος του αντίθετου φύλου, δίνοντάς σας έτσι την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορα πρόσωπα, ανάλογα με το ποιο θα σας κάνει το κλικ και θα σας δημιουργήσει την αίσθηση ότι μαζί του θα ζήσετε την περιπέτεια που αναζητάτε. Επιπλέον, κάποιο φιλικό ή άλλο αγαπημένο σας άτομο θα σας φτάσει στα όριά σας με τα καμώματά του. Επαγγελματικά, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το καλό είναι ότι έχετε αποκτήσει και αυτοπεποίθηση και επίγνωση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων σας, οπότε σας είναι πιο εύκολο να διεκδικήσετε αυτά που σας αξίζουν. Ωστόσο, αν προκληθείτε, κινδυνεύετε να πέσετε στην παγίδα του εγωισμού ή της έπαρσης και να ξεφύγετε προς στιγμή από το μέτρο. Επιπλέον, μια επιθετική συμπεριφορά από ένα μέλος της οικογένειάς σας θα σας αναστατώσει, αλλά, πριν χάσετε την ψυχραιμία σας, ίσως πρέπει να ερευνήσετε τους λόγους. Ερωτικά, θα εκτιμήσετε την ευθύτητα ενός προσώπου, όμως θα ξεκαθαρίσετε ότι δε θέλετε να βιαστείτε και θα πάτε βήμα-βήμα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είστε από τους πρωταγωνιστές της περιόδου και λογικό είναι να συγκεντρώνετε πάνω σας το ενδιαφέρον, τόσο στον επαγγελματικό, όσο και τον ερωτικό τομέα και μάλιστα είστε αρκετά δημοφιλείς. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δικαιολογείται η κάθε σας συμπεριφορά ή ενέργεια, γι’ αυτό προσπαθήστε, αν όχι να υπακούσετε, τουλάχιστον να μην κινείστε κοντά στα άκρα στη δουλειά σας, παίρνοντας πρωτοβουλίες που μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια. Ερωτικά, η φιλελεύθερη και ανεξάρτητη φύση σας θα αρέσει σε ένα πρόσωπο κι ίσως νιώσει ότι βρήκε τον άνθρωπό του.

ΙΧΘΥΕΣ: Δε σας αρέσει να τσακώνεστε ή να βιώνετε ακραίες καταστάσεις, αλλά το να δείχνετε ανεκτικότητα ή να έχετε παθητική στάση σίγουρα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, Φροντίστε, λοιπόν, να μην αφήνετε περιθώρια να σας εκμεταλλεύονται ή να σας υποτιμούν και διεκδικήστε, έστω και έμμεσα, όσα θεωρείτε ότι σας ανήκουν. Από την άλλη, ο αισθησιασμός σας είναι έντονος, αυτό που σας λείπει είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Όσο δεν σκέφτεστε, δε διστάζετε να βγείτε μπροστά, οπότε έχετε περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσετε το πρόσωπο που σας αρέσει.

Πηγή: fthis.gr