Δημόσιοι υπάλληλοι: Μπόνους επιβράβευσης προαναγγέλλει ο Βορίδης

Πώς εξετάζεται η απόδοση του μπόνους. Τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών για τον εκλογικό νόμο και την ψήφο των αποδήμων.

Η Κυβέρνηση θέλει να θεσπίσει την επιβράβευση όσων δημοσίων υπαλλήλων« κάνουν το κάτι παραπάνω, κάτι το εξαιρετικό, όχι απλώς το κανονικό», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, σημειώνοντας ότι ήδη προχωρά η σχετική μελέτη για το πώς θα εφαρμοστεί χωρίς να υπάρξει πολιτικοποίηση.

«Θα δίνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, όχι εγώ», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, προσθέτοντας ότι η απόδοση του μπόνους πρέπει να αποσυνδεθεί από τα πολιτικά και να συνδεθεί με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η επίτευξη στόχων και άλλα.

Για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ο κ. Βορίδης είπε ότι θα εφαρμοστεί ο ετήσιος κύκλος προσλήψεων και από τον Σεπτέμβριο του 2022 θα γίνονται οι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ και με την αναλογία 1 προς 1.

Εκλογικός νόμος

Με αφορμή τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, που θα κατατεθεί στη Βουλή τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, ο κ. Βορίδης εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι θέλησε με την απλή αναλογική να καθορίσει με απειροελάχιστα ανύπαρκτα σχήματα να επηρεάζει την πολιτική προς τα εκεί που ήθελαν.

«Εκλογές θα γίνονται, πολύ αντικειμενικές και πολύ δίκαιες για να χάνει η αριστερά», σημείωσε ο κ. Βορίδης, υπερασπιζόμενος και πάλι την παλαιότερη δήλωσή του ότι χρειάζονται «παρεμβάσεις στους θεσμούς για την ανατροπή της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Πρόκειται απλά για κλασσική αντιστροφή του επιχειρήματος της αριστεράς, που λέει ότι οι θεσμοί παράγουν ιδεολογία. Εγώ λέω ότι πρέπει να λοιπόν αντί να παράγουν αριστερή ιδεολογία, να παράγουν αξιοκρατική και υπέρ της ελευθερίας ιδεολογία», είπε ο Υπουργόςμ παραδεχόμενος ότι «θέλουμε αυστηρή τήρηση του Συντάγματος» για να αποφύγουμε τη διολίσθηση στη λογική περί ελέγχου των αρμών της εξουσίας.

Σχετικά με τον νέο εκλογικό νόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση, προς αντικατάσταση της απλής αναλογικής, ο κ. Βορίδης είπε θα ότι θα προβλέπει την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από τον πρώτο γύρο με 43% και απόκτηση πλειοψηφίας 3/5, καθώς και όριο εισόδου στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια 3%. Στόχος είναι να επιτευχθεί η κυβερνησμότητα στους δήμους, διότι με την απλή αναλογική επιδιώχθηκε να έχει ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ του 5% και του 7% στους δήμους.

Ο νέος νόμος θα κατατεθεί στη Βουλή τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, είπε ο Υπουργός, ο οποίος διέψευσε επίσης και πάλι ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές.

«Δεν ξέρουμε ακόμα πόσοι απόδημοι θα ψηφίσουν»

Αναφερόμενος στην ψήφο των αποδήμων, σημείωσε ότι έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να μιλάει κανείς για αριθμούς διότι υπάρχει υψηλός βαθμός μεταβλητότητας.

«Ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι πληρούν τα κριτήρια και πόσοι θα ενδιαφερθούν», σημείωσε, διευκρινίζοντας σε απάντηση επικρίσεων που έχουν ακουστεί ότι η Κυβέρνηση δεν εγγράφει στους καταλόγους, απλώς διευκολύνει όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι και έχουν τις προϋποθέσεις να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους.