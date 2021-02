Κοινωνία

“Μήδεια” -Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες

Επικαιροποίηση του ισχύοντος δελτίο εκτάκτων φαινομένων. Πότε θα ενισχυθούν και πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα.

Το εν ισχύ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με Α.Α.3 που εκδόθηκε την Πέμπτη (11-02-2021), επικαιροποιείται σήμερα

Δευτέρα (15-02-2021) ως ακολούθως:

1. Χιονοπτώσεις θα σημειώνονται σήμερα Δευτέρα (15-02-2021) στην ανατολική και τη νότια χώρα και θα είναι πυκνές κατά περιόδους στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη (στα ορεινά) και μέχρι αργά το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Αύριο Τρίτη (16-02-2021) οι πυκνές χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων, καθώς και σε περιοχές της Κρήτης με χαμηλότερο υψόμετρο. Από αργά το βράδυ στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (17-02-2021) οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη όπου θα είναι πυκνές, μετά το μεσημέρι όμως θα εξασθενήσουν.

Ειδικότερα στην Αττική, από το απόγευμα της Δευτέρας (15-02-2021), οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι κατά διαστήματα πυκνές μέχρι το βράδυ της Τρίτης (16-02-2021). Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τετάρτη (17-02-2021) θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης βαθμιαία θα σταματήσουν.

2. Ο ισχυρός παγετός που ήδη επικρατεί στη βόρεια Ελλάδα, την Τρίτη (16-02-2021) και την Τετάρτη (17-02-2021) θα σημειωθεί και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ σε περιοχές (κυρίως της δυτικής) Μακεδονίας, αλλά και της Θράκης, θα είναι κατά τόπους ολικός.

3. Οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ που πνέουν σήμερα Δευτέρα (15-02-2021) στο Ιόνιο από το βράδυ θα εξασθενήσουν, όμως στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν σε επίπεδο θύελλας τοπικά 9 με 10 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (17-02-2021) θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.