Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test την Δευτέρα

Τα αποτελέσματα 19 μαζικών δειγματοληψιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 19 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.021 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 12 κρούσματα (0,59%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 357 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,28%). Αφορά σε γυναίκα 49 ετών.

ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Αλίμου: Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Σαν Φρατζέσκο, Ρόδος: Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Αμύνταιο: Πραγματοποιήθηκαν 4 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Αμαλιάδα: Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,45%). Αφορά σε άνδρα 41 ετών.

ΠΕ Κω: Κως: Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας: Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη: Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Πραγματοποιήθηκαν 201 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,49%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα: Πραγματοποιήθηκαν 4 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Τσουκαλάδες: Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας: Πραγματοποιήθηκαν 178 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: drive through Κέρκυρα: Πραγματοποιήθηκαν 222 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Χρυσοβεργίου: Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι: Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο: Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Αρχαία Κόρινθος: Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,95%). Αφορά σε γυναίκα 73 ετών.

ΠΕ Κορινθίας: Άσσος: Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (4,72%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Βυτίνας: Πραγματοποιήθηκαν 124 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.