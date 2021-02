Αθλητικά

Πορτογαλία: “κλειδώνει” το πρωτάθλημα η Σπόρτινγκ

Τα «λιοντάρια της Λισσαβόνας», συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους προς τον τίτλο.

Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας εξακολουθεί να κάνει... πάρτι στην εφετινή πορτογαλική Primeira Liga. Τα «λιοντάρια της Λισσαβόνας» νίκησαν εύκολα με 2-0 (και) την Πάσος Φερέιρα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, συνέχισαν την αήττητη πορεία τους (16 νίκες, 3 ισοπαλίες) και αύξησαν στους 10 βαθμούς τη διαφορά τους απ' τη 2η Πόρτο (51 β.-41 β.).

Τα γκολ της νίκης για τη Σπόρτινγκ σημείωσαν οι Μάριο (20', πέναλτι) και Παλίνια (48').

Στις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής στην πορτογαλική λίγκα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Φαμαλικάο-Μπελενένσες 0-0

Νασιονάλ-Φαρένσε 2-3

Γκιμαράες-Ρίο Αβε 1-3

Πόρτο-Μποαβίστα 2-2

Πορτιμονένσε-Ζιλ Βισέντε 4-1

Σάντα Κλάρα-Μπράγκα 0-1

Μορεϊρένσε-Μπενφίκα 1-1

Σπόρτινγκ Λισ.-Πάσος Φερέιρα 2-0

Τοντέλα-Μαρίτιμο 16/2