Life

Κατερίνα Διδασκάλου στο “Ενώπιος Ενωπίω”: Έχω ζήσει το μένος για εξουσία

Η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε για τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και εργασιακής βίας και τι αντιμετώπισε η ίδια στην καριέρα της; Ο ρόλος της «Μυρσίνης» και πώς αποφάσισε να παίξει στις «Άγριες Μέλισσες».

Η Κατερίνα Διδασκάλου βρέθηκε καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Δευτέρας, στον ΑΝΤ1.

Η καταξιωμένη ηθοποιός αποκάλυψε τι την οδήγησε στο θεατρικό σανίδι. Παράλληλα, μίλησε για τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και τις δύσκολες στιγμές των ηθοποιών στην εποχή της πανδημίας;

Η πρωταγωνίστρια από τις "Άγριες Μέλλισες" εξέφρασε τη δική της άποψη για τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και εργασιακής βίας και αποκαλύπτει τι αντιμετώπισε η ίδια στην καριέρα της;

"Το θέατρο για μία ακόμη φορά παίζει τον ρόλο του φωτός. Ρίχνει φως σε καταστάσεις που συμβαίνουν παντού. Στον δημοσιογραφικό χώρο, στον πολιτικό... Έχω ακούσει τραγικές ιστορίες, που τις ακούγαμε εδώ και πολλά χρόνια" είπε η Κατερίνα Διδασκάλου.

Μάλιστα, η ίδια συμπλήρωσε: "Εμένα ό,τι μου συνέβη έχει τακτοποιηθεί πολύ καλά. Έχω μιλήσει εκεί που πρέπει, εκεί που πραγματικά είχε νόημα. Και να μείνουνε στη θέση που τους αξίζει. Αυτό το έχω κάνει. Έζησα τραγικές συμπεριφορές. Ψυχοπαθολογικές καταστάσεις... Τέτοιο μένος για εξουσία και κυριαρχία. Όταν σου δίνεται δε, η κυριαρχία, το να τη χρησιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο σε κάνει υπάνθρωπο! Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω πραγματικά. Και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και τα λένε. Τους θαυμάζω και έχουν την αμέριστη υποστήριξή μου".

Η Κατερίνα Διδασκάλου δεν δίστασε να παραθέσει και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. "Αν έρθει ένα 25χρονο παιδί και σου πει είμαι ερωτευμένος μαζί σας, είμαι τρελαμένος. Είσαι ηλίθιος τουλάχιστον αν το πιστέψεις αυτό. Ένα 20χρονο παιδί δεν ξέρει τι του γίνεται...

Μου έχει συμβεί αυτό και του είπα φέρε το μονόλογό σου και αν αξίζεις θα πω μια καλή κουβέντα για σένα. Του έπεσε το σαγόνι. Κάνανε πολύ καλά που μίλησαν. Όταν είσαι 20-25 χρονών λες "ποιος θα με πιστέψει εμένα;"



Προσευχήθηκα πολύ να μην έχω κοντά μου τέτοιους ανθρώπους. Ήρθε ο καιρός να τους βάλουμε στην άκρη κάποιους ανθρώπους" ανέφερε χαρακτηριστικά.