Κοινωνία

“Μήδεια”: Τι ισχύει για τις απουσίες στην τηλεκπαίδευση

Διευκρινίσεις για τις απουσίες μαθητών και φοιτητών έδωσε η Υπουργός Παιδείας.

Δεν θα προσμετρηθούν απουσίες στην περίπτωση διακοπής ρεύματος στα εξ αποστάσεως μαθήματα των σχολείων, διευκρίνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμεως, με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Επιπλέον, σχετικά με τις προγραμματισμένες εξετάσεις των ΑΕΙ, οι φοιτητές καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες των σχολών τους.

Αναλυτικά, η υπουργός αναφέρει: «Υπενθυμίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης δεν προσμετρώνται απουσίες στην τηλεκπαίδευση. Αντιστοίχως, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εξετάσεων εξ αποστάσεως χειμερινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, οι φοιτητές καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Πανεπιστημίων, των Σχολών και των Τμημάτων τους».