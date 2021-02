Οικονομία

“Μήδεια” – Λάρκο: κατέρρευσε η στέγη κτηρίου

Χωρίς ρεύμα ο οικισμός. Πως εγκλωβίστηκαν 16 εργαζόμενοι.

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει όλη τη χώρα, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και στο εργοστάσιο της Λάρκο, στη Λάρυμνα.

Συγκεκριμένα κατέρρευσε η στέγη ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου. Ευτυχώς κανείς εργαζόμενος δεν βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κτήριο, καθώς η μονάδα είχε κλείσει για συντήρηση.

Δεκαέξι εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί προσωρινά καθώς το λεωφορείο της υπηρεσίας δεν μπορούσε να φτάσει στο εργοστάσιο για να τους παραλάβει.

Το εργοστάσιο ανέστειλε τη λειτουργία του επ’ αόριστον, ενώ στον οικισμό της Λάρκο υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης.