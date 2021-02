Οικονομία

Η “Μήδεια” αλλάζει τα ωράρια των εφοριών

Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν οι εφορίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με μειωμένο ωράριο θα λειτουργήσουν, αύριο Τετάρτη, οι εφορίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λόγω της κακοκαιρίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. οι ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης θα είναι ανοικτές για το κοινό από τις 10:00 και μετά.