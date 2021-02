Οικονομία

“Μήδεια”: Χωρίς ρεύμα 250.000 νοικοκυριά

Μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Θα πάρει μέρες η αποκατάσταση. Τι λέει ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Μήδεια σε πολλούς δήμους, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής, αφήνοντας, σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, περίπου 250.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και για πάνω από 24 ώρες.

Πρόκειται για περιοχές, όπως η Κηφισιά, ο Διόνυσος, η Εκάλη, η Δροσιά, η Σταμάτα, το Γραμματικό, το Πολύδροσο, το Χαλάνδρι, η Φιλοθέη, το Νέο Ψυχικό, το Καπανδρίτι, τα Κιούρκα, ο Άγιος Στέφανος, το Μαρούσι, τα Βριλήσσια, η Κάτω Κηφισιά, τι Μαρούσι, το Δαχτυλίδι Αμαρουσίου, η Καλογρέζα, το Μενίδι, το Νέο Ηράκλειο, ο Σκαραμαγκάς, η Σαλαμίνα, ο Αυλώνας, η Νέα Ιωνία και η Μεταμόρφωση.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάνος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς ανάλογα με τις νέες βλάβες που προκύπτουν. «Χθες είχαν καταγραφεί περίπου 20 βλάβες μέσης τάσης στα βόρεια προάστια και μέχρι το τέλος της ημέρας σημειώθηκε χαμηλό μονοψήφιο αριθμό ανοιχτό, καθώς πάνω από 200 δέντρα είχαν πέσει στο δίκτυο. Μετά τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση, η μέρα ξεκίνησε ιδιαίτερα επιβαρυμένη, οι βλάβες συνολικά στο δίκτυο, χθες και σήμερα, έχουν ξεπεράσει τις 85 γραμμές μέσης τάσης, σε μια σειρά δήμων. Ο αριθμός των δέντρων που έχουν σπάσει είναι τριψήφιος, περίπου 600-700 δέντρα, και αναμένεται να αγγίξει και τετραψήφιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα ακόμα ένας μετασχηματιστής μέσης τάσης βραχυκύκλωσε στην κάτω Κηφισιά με αποτέλεσμα, να «σβήσουν» ακόμα περισσότερες γειτονιές στην περιοχή. Από το βραχυκύκλωμα προκλήθηκε φωτιά που την έθεσαν υπό έλεγχο μετά από λίγα λεπτά.

Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο πότε θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σύστημα ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τον κ. Μάνο, την Τετάρτη θα γίνει τιτάνια προσπάθεια να αποκατασταθούν οι ζημιές στις γραμμές μέσης τάσης, όμως οι μικρές ζημιές σε όλους τους βοηθητικούς δρόμους, στις δευτερεύουσες γραμμές, θα πάρουν μέρες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά από έκτακτη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός, Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωσνταντίνος Φλώρος, αποφάσισε να ρίξει στη μάχη της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης 40 κλιμάκια του στρατού, της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Τον συντονισμό των κλιμακίων αναλαμβάνει η Πολιτική Προστασία, λόγω της αδυναμίας του ΔΕΔΔΗΕ να ανταπεξέλθει στις πολύ αυξημένες ανάγκες.