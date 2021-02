Οικονομία

Πρόεδρος Τεχνικών ΔΕΗ στον ΑΝΤ1: Μέχρι το βράδυ η αποκατάσταση στην ηλεκτροδότηση

Πού βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης, που προχωρούν με τη βοήθεια του Στρατού.

«Χθες είχαμε πάνω από 22 γραμμές πεσμένες, σήμερα πέσαμε κάτω από τις 12», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κωνσταντίνος Μανιάτης, πρόεδρος τεχνικών της ΔΕΗ, αναφέροντας ειδικά ότι το θέμα στην Κάτω Κηφισιά αντιμετωπίστηκε.

«Όλοι έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, αν υπήρχε προγραμματισμός και είχαμε κάτσει σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, δεν θα είχαμε πρόβλημα, θα είχαμε ελέγξει τις γραμμές και θα το είχαμε διευθετήσει», είπε αναφερόμενος στο «παιχνίδι» ευθυνών που έχει ξεκινήσει για τις πτώσεις των δέντρων που στις περισσότερες περιπτώσεις προκάλεσαν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

«Όταν είχαμε προσωπικό στον ΔΕΔΔΗΕ, ελέγχαμε τις γραμμές, εντοπίζαμε τα προβλήματα, αλλά τώρα δεν γίνονται αυτά, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό», είπε τονίζοντας ότι, αυτό που πρέπει να υπάρξει «την επόμενη μέρα» είναι «οργάνωση και συντονισμός».

Καταλήγοντας εκτίμησε πως «μέχρι αργά το βράδυ, το μεγαλύτερο κομμάτι της ηλεκτροδότησης θα έχει αποκατασταθεί», αναφέροντας ότι ήδη από χθες το βράδυ βοηθά και ο Στρατός».