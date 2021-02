Αθλητικά

Ο Γιάννης πάλεψε, οι Μπακς δεν τα κατάφεραν

Ακόμα μία φοβερή εμφάνιση από τον Αντετοκούνμπο, που όμως δεν ήταν αρκετή για να φέρει τη νίκη στους Μπακς.

Οι Μπακς συνεχίζουν να ψάχνουν την αγωνιστική τους ταυτότητα και γνώρισαν την 4η συνεχόμενη ήττα τους. Το Μιλγουόκι έχασε με 113-124 από το Τορόντο και ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πάλεψε μόνος του και σημείωσε 34 πόντους (10/14 βολές, 9/16 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ενώ είχε 5 κλεψίματα και 2 κοψίματα σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Οι Ράπτορς ήταν καλύτεροι και είχαν πρωταγωνιστές τους Φρεντ ΒανΒλίτ με 33 πόντους (4/6 βολές, 7/10 δίποντα, 5/12 τρίποντα) και Σιάκαμ που είχε 23 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Οι Πέλικανς πέτυχαν σπουδαία νίκη απέναντι στο Μέμφις με 144-113. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ζάιον Γουίλιαμσον (31 πόντους, 13/16 σουτ, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ). Ο σούπερ σταρ της Νέας Ορλεάνης έγινε ο μοναδικός παίκτης στο NBA με μέσο όρο πάνω από 23 πόντους ανά αγώνα και ποσοστό 60%. Για τους ηττημένους, ο Μοράντ ήταν ο καλύτερος παίκτης και σημείωσε 28 πόντους.

Εντυπωσιακό παιχνίδι ανάμεσα στους Σανς και τους Νετς, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη στο… νήμα. Το Μπρούκλιν επικράτησε με 128-124 έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Χάρντεν που σημείωσε 38 πόντους από 9/11 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 11 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 36:49 λεπτά που αγωνίστηκε.

Για το Φοίνιξ ξεχώρισαν οι Ντέβιν Μπούκερ με 22 πόντους με 7 ασίστ κι ο Κρις Πολ με 29 πόντους από 8/12 δίποντα, 4/8 τρίποντα, με 7 ασίστ.