Πολιτική

Πάιατ: ο Μπάιντεν επιθυμεί ΗΠΑ και Ελλάδα να έρθουν ακόμη πιο κοντά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη χώρα μας εστίασε στις ενεργειακές προοπτικές της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και στον ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ πρέπει να γίνει ακόμη πιο ισχυρή και ξέρω ότι είναι πρόθεση του Προέδρου Μπάιντεν να εμβαθύνει περαιτέρω την ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση». τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο πλαίσιο των εργασιών του Athens Energy Dialogues.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη χώρα μας εστίασε στις ενεργειακές προοπτικές της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και στον ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ειδικότερα, ο Τζέφρι Πάιατ ανέδειξε πως «η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο ως κινητήρια δύναμη της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής διαφοροποίησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» και χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μεγάλα έργα υποδομής όπως ο αγωγός TAP, ο διασυνδετήριος αγωγός IGB με τη Βουλγαρία, η πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη, ο νέος σύνδεσμος φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, προχωρούν.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτών των έργων στην Ελλάδα, ο Αμερικανός πρέσβης ανέφερε πως επανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και βοηθούν στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο, δηλώνοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεχίσουν να τα υποστηρίζουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προχθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας Νίκου Δένδια και ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, χαρακτηρίζοντας τη θερμή και προέτρεψε να εστιάσουμε την «κρίσιμη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση Μπάιντεν στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη συνεργάζονται για την προώθηση των κοινών κλιματικών στόχων». Δήλωσε μάλιστα ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος για το τι μπορούν να κάνουν οι δύο χώρες σ' αυτόν τον τομέα.

Επίσης, από την τηλεφωνική συνομιλία των Νίκου Δένδια και Άντονι Μπλίνκεν, ο κ. Πάιατ επισήμανε από τη σχετική ανακοίνωσή που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ για τον διάλογο 3 + 1 μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρέσβης ανέδειξε τη σημασία που αποδίδουν στην ενέργεια οι ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας εστίασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τονίζοντας περαιτέρω τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας, ο Αμερικανός πρέσβης εξέφρασε τη στήριξη των ΗΠΑ στην πρωτοβουλία του East Med Gas Forum και στα «πολύ σημαντικά μηνύματα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Ενέργειας, τον υπουργό Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα υποστηρίζει μια ανοιχτή αρχιτεκτονική σε αυτούς τους περιφερειακούς μηχανισμούς συνεργασίας».

Στο σημείο αυτό, ξεχωριστή μνεία έκανε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και στο Διεθνές Δίκαιο, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή των περιφερειακών μηχανισμών συνεργασίας. Εξέφρασε δε την ελπίδα η ενέργεια θα γίνει μοχλός συνεργασίας, παρατηρώντας ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Δεν είναι μόνο μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τη συνεργασία τώρα με την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Ιορδανία, ανέφερε.

Αναφορικά με τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ενέργειας, είπε ότι «ο ουρανός είναι το όριο» και σημείωσε πως κατά τη διάρκεια της θητείας του στη χώρα μας, η Ελλάδα αναδείχθηκε σε σημαντικό περιφερειακό κόμβο ενέργειας. Κάνοντας αναφορά στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι ο τομέας αυτός θα παραμείνει ένα από τα πραγματικά λαμπερά σημεία της πολύ ισχυρής και δυναμικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.