Κώστας Καραμανλής: “Στήνονται” τα εργοτάξια για τη γραμμή 4 του μετρό

Εργοτάξιο και στην πλατεία Εξαρχείων. Πότε ξεκινούν οι εργασίες.

Εργοτάξιο του Μετρό και στην πλατεία Εξαρχείων, προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την Γραμμή 4 του Μετρό, “Άλσος Βεΐκου – Γουδή”, οι πρόδρομες εργασίες στην οποία θα ξεκινήσουν εντός τριμήνου.

«Ναι θα στήσουμε εργοτάξιο του Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε και να το συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα», δήλωσε ο κ. Καραμανλής. Τόνισε ότι αυτό θα προχωρήσει για δύο βασικούς λόγους:

«Πρώτον δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε καμία περιοχή της Αθήνας, πόσο μάλλον τα Εξάρχεια, χωρίς να δώσουμε πραγματική ευκαιρία για ανάπτυξη. Θυμηθείτε τι έγινε σε άλλες περιοχές, όπου πήγε το Μετρό. Για παράδειγμα το Γκάζι» ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Καμία περιοχή στο ημίφως της γκετοποίησης και στο σκοτάδι κάποιων ιδεολογικών εμμονών»

«Δεύτερον, αν οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ανάπτυξη, μία συντεταγμένη και ευνομούμενη Πολιτεία έχει και μία άλλη υποχρέωση: Να μην αφήσει οποιαδήποτε περιοχή στο ημίφως της γκετοποίησης και στο σκοτάδι κάποιων ιδεολογικών εμμονών», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Επειδή θα στηθούν στο επόμενο τρίμηνο τα πρώτα συνέργεια σε πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας και μία από αυτές θα είναι και η πλατεία Εξαρχείων, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω και θα ήθελα και τη συμπαράσταση όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου, για να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιδράσεις μπορεί και να υπάρξουν».

Που θα “στηθούν” τα πρώτα εργοτάξια της Γραμμής 4 του Μετρό

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι ο φάκελος για τις πρόδρομες εργασίες στη Γραμμή 4 έχει ήδη εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες με την ανάπτυξη των πρώτων εργοταξιακών χώρων στη Βεΐκου και την Κατεχάκη, εκτός από τα Εξάρχεια.

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι μετά από παλινωδίες και καθυστερήσεις ετών, η σημερινή Κυβέρνηση κατάφερε να ξεμπλοκάρει το έργο. Ανέφερε ότι η «Αττικό Μετρό Α.Ε» βρίσκεται τώρα στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου του διεθνή Διαγωνισμού και πως η Αττικό Μετρό είναι έτοιμη να ξεκινήσει, με ξεχωριστή σύμβαση, τις πρόδρομες εργασίες. Έτσι σήμερα, μετά από μια μακρά διαγωνιστική διαδικασία που ουσιαστικά προχώρησε τους τελευταίους 18 μήνες, είναι όλα έτοιμα για τη σύναψη σύμβασης με Συμφωνία Πλαίσιο που περιλαμβάνει τις απαραίτητες μελέτες, τις μετατοπίσεις των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) και τις αρχαιολογικές εργασίες του A' τμήματος της Γραμμής 4, “Άλσος Βεΐκου – Γουδή”.

Ανέφερε επίσης ότι το έργο περιλαμβάνει ένα νέο Κέντρο Ελέγχου για τη Γραμμή 4, με την προοπτική ενσωμάτωσης των Γραμμών 1, 2 και 3, καθώς και κτίριο συντήρησης και επισκευών των νέων συρμών.

Πως η Γραμμή 4 του Μετρό θα αλλάξει την Αθήνα - 60.000 λιγότερα ΙΧ στους δρόμους

Η Γραμμή 4 του Μετρό, επισήμανε επίσης ο κ. Καραμανλής, θα αλλάξει το συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης και θα διευκολύνει τις μετακινήσεις εκατομμυρίων συμπολιτών μας, αφήνοντας παράλληλα ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η μέγιστη ημερήσια μείωση των αυτοκινήτων υπολογίζεται σε 60.000 οχήματα, η μέση εξοικονομούμενη ημερήσια ενέργεια υπολογίζεται σε 1.216 μεγαβατώρες, η μέση ημερήσια μείωση του διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται σε 318 τόνους, ενώ παράλληλα το έργο αυτό θα «τονώσει» την αγορά και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Γραμμή 4 του Μετρό “Άλσος Βεΐκου – Γουδή” έχει μήκος 13 χλμ και περιλαμβάνει 15 νέους σταθμούς, με προοπτική ενσωμάτωσης και των Γραμμών 1, 2 και 3, αλλά και μελλοντικών αυτόματων νέων γραμμών και του Τραμ.

Λελογισμένα και αντίστοιχα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες τα διόδια στην Εγνατία Οδό

Ο κ. Καραμανλής ενημέρωσε την Επιτροπή και σχετικά με τη Συμφωνία -πλαίσιο για τη λειτουργία και τα διόδια της Εγνατίας Οδού.

Ανέφερε ότι σήμερα στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους 1.000 χλμ, λειτουργούν 18 σταθμοί διοδίων και προγραμματίζεται να λειτουργήσουν και άλλοι δύο νέοι μετωπικοί σταθμοί, στο Νησέλι και την Καβάλα. Επίσης σημείωσε ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ του 2017, δηλαδή επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λειτουργούν και 43 πλευρικοί σταθμοί διοδίων.

Υπενθύμισε ότι ο αρχικός σχεδιασμός το 2014 περιελάμβανε μόνο μετωπικούς σταθμούς διοδίων, αρχικά εννέα και στη συνέχεια 13. Όμως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ που ως αξιωματική αντιπολίτευση στήριξε το κίνημα «Δεν πληρώνω» και έλεγε ότι δεν θα βάλει καθόλου διόδια, ήρθε στην κυβέρνηση και αύξησε τα διόδια σε 63 και το κόστος στα πέντε λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Ο κ. Καραμανλής εξήγησε ότι η σημερινή Κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε με τους θεσμούς και αντί για πέντε λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο από την πρώτη στιγμή όπως είχε συμφωνηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, η χρέωση θα είναι καταρχάς στα τρία λεπτά και σταδιακά θα αυξάνεται. Και αυτό με το επιχείρημα ότι η τιμή των διοδίων θα πρέπει να αντιστοιχεί με το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται και σταδιακά θα ανεβαίνει ανάλογα με τη βελτίωση τους. «Από τη μία λοιπόν είχαμε μία Κυβέρνηση που έλεγε ότι δεν θα δεχόταν την πολιτική των διοδίων, τελικά έκανε τα 13 διόδια πάνω από 60. Και από την άλλη μία Κυβέρνηση, η οποία αποδέχεται τη λογική πως ο χρήστης πληρώνει, αλλά ένα τίμημα λελογισμένο και ένα τίμημα που να ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει ο παραχωρησιούχος».

Στις υπηρεσίες λειτουργίας των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για την είσπραξη των τελών διοδίων, η διάθεση προσωπικού για την λειτουργία των Σημείων Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, οι υπηρεσίες εφαρμογής πομποδέκτη, οι υπηρεσίες μεταφοράς, καταμέτρησης και κατάθεσης των εισπράξεων, οι υπηρεσίες καθαριότητας των σταθμών διοδίων, η προμήθεια των στολών εργασίας του προσωπικού, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων αναλώσιμων για τη λειτουργία των σταθμών διοδίων. Επίσης, ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εμπορικής πολιτικής, εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμό και λοιπές υπηρεσίες.

Ο κ. Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) την 10η Ιουλίου 2020, όπως προβλέπει ο 4412. Τόνισε δε ότι κατατέθηκε μία προσφορά, αυτή της εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.”, η οποία ήταν αποδεκτή με ποσοστό μέσης έκπτωσης 21,93 %. Η συνολική αξία του ιδιωτικού συμφωνητικού της συμφωνίας - πλαίσιο ορίστηκε στο ποσό των 61.760.000 ευρώ και αποτελεί την ανώτατη συνολική αμοιβή αυτής.

Απαντήσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση

Ο κ. Καραμανλής απαντώντας στην αντιπολίτευση και για τα θέματα των τελευταίων ημερών, εξήγησε ότι η Εθνική Οδός έκλεισε για το διάστημα που επικρατούσαν ακραία καιρικά φαινόμενα με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και ορθά, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα εγκλωβισμού οδηγών όπως έγινε το 2017.

Σημείωσε πως όταν βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήρθε σε επικοινωνία με τον παραχωρησιούχο και ζήτησε οι πολίτες να μην πληρώνουν διόδια για τις επτά ώρες, κατά τις οποίες είχε ανοίξει ξανά ο αυτοκινητόδρομος. Ανέφερε επίσης ότι με οδηγία της Τροχαίας, επελέγη να μην βγουν στους δρόμους, στο αποκορύφωμα της «Μήδειας», λεωφορεία για να μην διπλώσουν δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα και για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων. Ενώ η καθυστέρηση στη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης οφειλόταν στην πτώση τεράστιων δέντρων λόγω της κακοκαιρίας.