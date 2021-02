Κόσμος

Φονική κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ

Τουλάχιστον 500.000 νοικοκυριά βρίσκονται χωρίς ρεύμα, ενώ τα προβλήματα συνεχίζονται σε επτά πολιτείες από τις χιονοπτώσεις ρεκόρ.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ αυξήθηκε στους 34, μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στην πολιτεία Τέξας, σύμφωνα με το δίκτυο. Το πολικό ψύχος, η χιονόπτωση και ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Το μέτωπο το οποίο προκάλεσε τις χιονοπτώσεις-ρεκόρ στον νότο μετακινείται προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, αναμενόταν να πλήξει χθες από τη Βόρεια Καρολίνα ως τη Νέα Αγγλία (βορειοανατολικά).

Στη Νέα Υόρκη, το χιόνι έρχεται να προστεθεί στα 40 εκατοστά που είχαν πέσει στις αρχές Φεβρουαρίου. Περίπου 10 εκατοστά είχαν πέσει στο Σέντραλ Παρκ το απόγευμα. Περίπου 200 πτήσεις ακυρώθηκαν. «Από τον Δεκέμβριο δεν πιστεύω πως πέρασε ούτε μία εβδομάδα χωρίς χιόνι. Είναι παλαβό», είπε η Κάρα Ντίξον, φοιτήτρια στο NYU. Σύμφωνα με την αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), ο παγετός και η κακοκαιρία στη Βόρεια Καρολίνα και στη Βιρτζίνια αναμενόταν να προκαλέσουν «αρκετές» διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων τις επόμενες ώρες.

Στο Τέξας πάνω από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση παρότι οι σταθμοί παραγωγής επανήλθαν σε λειτουργία, ενώ πάνω από 240.000 άλλα αντιμετώπιζαν επίσης διακοπή της ηλεκτροδότησης σε Λουιζιάνα και Μισισιπή (νότια). Οι κάτοικοι της πολιτείας είναι επίσης αντιμέτωποι με ελλείψεις και προβλήματα στην ύδρευση, καθώς σωληνώσεις έσπασαν λόγω του παγετού ακόμα και μέσα σε σπίτια. Σε περίπου επτά εκατομμύρια Τεξανούς συστήθηκε να βράζουν το νερό πριν να το πιουν ή να το χρησιμοποιήσουν στην κουζίνα, ενώ περίπου 264.000 είναι αντιμέτωποι με διακοπές στην παροχή πόσιμου νερού.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο η Λιζ Σέργουντ-Ράνταλ, σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να βελτιωθεί το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και να αποφευχθούν στο μέλλον διακοπές όπως αυτές στο Τέξας. Δεχόμενος σωρεία επικρίσεων για την έλλειψη προετοιμασίας των αρχών, ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ κατηγόρησε τον ERCOT, τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης, και δεσμεύθηκε ότι θα διενεργηθεί έρευνα.

Ο τεξανός ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, όψιμος ενεργός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη έπειτα από έναν καταιγισμό επικρίσεων διότι εν μέσω του κύματος της κακοκαιρίας της κρίσης που προκάλεσε ταξίδεψε με την οικογένεια στο μεξικανικό θέρετρο Κανκούν. Προσπάθησε να δικαιολογηθεί υποστηρίζοντας πως πήγε τα παιδιά του στο Μεξικό και γύρισε αμέσως, χωρίς να πείσει. Αργότερα, παραδέχθηκε πως διέπραξε σφάλμα.

Το κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην εκστρατεία εμβολιασμού για τον νέο κορονοϊό, ειδικά στη Λουιζιάνα και στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναγκάστηκε να αναβάλλει για σήμερα μια επίσκεψη σε εργοστάσιο της Pfizer που παράγει εμβόλια στην πόλη Καλαμαζού, στην πολιτεία Μίσιγκαν.





