Φέτος αγοράζουμε μαρτάκι από τα Παιδικά Χωριά SOS

Προστατευτείτε από τον ήλιο, προστατεύοντας παράλληλα και τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Οι μέρες πλησιάζουν για να φορέσουμε το μαρτάκι που, βάσει του εθίμου, θα μας προστατεύσει από τον ήλιο.

Για άλλη μια χρονιά όμως το μαρτάκι δεν προστατεύει μόνο εμάς, αλλά και όλα τα παιδιά που στηρίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS.

Διαλέξτε ανάμεσα στα τέσσερα διαφορετικά σχέδια που θα βρείτε στο eshop των Παιδικών Χωριών SOS (https://bit.ly/martakia_sos ) όπως το μαρτάκι με ματάκι, τόσο για γυναίκες όσο και για άντρες.

Αποκτήστε τα με τη συμβολική τιμή των 3€ - 4,5€ και στηρίξτε το έργο τους, βοηθώντας σημαντικά ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζουν σε όλη την Ελλάδα.