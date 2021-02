Κοινωνία

Θρίλερ με νεκρό στο λόφο του Στρέφη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στο λόφο του Στρέφη.

Νεκρός εντοπίστηκε από περαστικό στο λόφο του Στρέφη ένας ηλικιωμένος άνδρας, το πρωί της Παρασκευής.

Ο διερχόμενος από το πάρκο στο λόφο του Στρέφη ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον ηλικιωμένο να είχε αίματα στο παντελόνι του, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στο ενδεχόμενο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ο ηλικίας περίπου 70 ετών άνδρας δεν έχει ταυτοποιηθεί, καθώς δεν είχε έγγραφα πάνω του, φέρεται όμως να ήταν Έλληνας.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.