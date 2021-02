Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα 1460 κρούσματα της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες νέες μολύνσεις επιβεβαιώθηκαν ανά περιφερειακή ενότητα το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Διψήφιος ήταν και την Παρασκευή ο αριθμός των θανάτων ασθενών με κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, μαζί με τον αριθμό των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, που παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκαν 1460 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.460 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 5 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική τα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 741 και στην Θεσσαλονίκη 142, ενώ στην Αχαΐα επιβεβαιώθηκαν 104 νέα κρούσματα.

Υψηλός είναι ο αριθμός των νέων μολύνσεων και σε αρκετές περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας, ενώ προβληματισμό προκαλούν και τα 16 κρούσματα σήμερα στην Σύρο.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: