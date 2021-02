Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Αυστηρό lockdown σε άλλους δύο Δήμους (βίντεο)

Νέα περιοριστικά μέτρα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για την αναχαίτιση της επέλασης του ιού.

Την επιβολή σκληρού lockdown σε άλλες δύο περιοχές της χώρας, όπου εμφανίζεται επιδεινωμένη επιδημιολογική εικόνα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Πρόκειται για τον δήμο Ευόσμου-Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του ιού, καθώς και του δήμου Καλυμνίων. Τα μέτρα ισχύουν από τις 6 το πρωί του Σαββάτου και μέχρι την 1η Μαρτίου.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου παραμένουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Αχαΐας, της Εύβοιας (πλην Σκύρου), της Αττικής, καθώς και ο Δήμος Μυκόνου. Τα μέτρα στις παραπάνω περιοχές ισχύουν έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται από τις 6 το πρωί του Σαββάτου, έως την 1η Μαρτίου, οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ηλείας (πλην του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων) και οι Δήμοι Θάσου, Αγιάς Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Κορίνθου, Νεμέας, Άργους-Μυκηνών και Ζίτσας Ιωαννίνων.

Δεν παρατείνονται τα μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, καθώς και στους Δήμους Θήρας, Αγίου Νικολάου Κρήτης, Εορδαίας Κοζάνης και Σπάρτης.

Υπενθυμίζεται πως στο “κόκκινο” παραμένουν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ρεθύμνου, καθώς και οι Δήμοι Τανάγρας, Θηβαίων, Πύδνας Κολινδρού, Τεμπών και Καρπάθου.

Ο κ. Χαρδαλιάς δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων μεταλλαγμένων στελεχών του ιού, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζονται οι ιχνηλατήσεις και υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση.

Δείτε πως διαμορφώνεται ο νέος χάρτης με τα επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την COVID-19: