Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους!

Ο καλός καιρός και οι πληροφορίες για την επιβολή νέων περιορισμών, έβγαλαν τους πολίτες στους δρόμους. Η αστυνομία διέλυσε πάρτι δεκάδων Ισπανών στη Ρώμη.

Λόγω της ηλιοφάνειας σε όλη σχεδόν την Ιταλία σήμερα, καταγράφηκε και πάλι πολυκοσμία σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μεγάλο μέρος των κατοίκων αποφάσισε να επωφεληθεί από την καλοκαιρία, μετά και τις πληροφορίες που διαρρέουν για πιθανή αύξηση των απαγορεύσεων σε όλη την χώρα, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών εβδομάδων.

Στην Νάπολη, αργά το απόγευμα, οι τοπικές αρχές έκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στην παραλιακή οδό της μεγαλούπολης του ιταλικού νότου. Το ίδιο αποφάσισαν και οι δημοτικές αρχές του Μπέργκαμο: στους κατοίκους επετράπη η πρόσβαση στις δυο κύριες οδούς της πόλης προς μόνον μια κατεύθυνση (χωρίς μα μπορούν να γυρίσουν πίσω από τον ίδιο δρόμο) ώστε να τηρηθούν κατά το δυνατόν οι αποστάσεις ασφαλείας.

Στην Μπολόνια (όπου από αύριο τα καφέ και εστιατόρια θα λειτουργούν μόνο με «take away») στις 6.00 σήμερα το απόγευμα, όλα τα τραπέζια των καφέ-μπαρ ήταν γεμάτα, ενώ κανονικά, αυτή είναι η ώρα κατά την οποία οι πελάτες πρέπει να φεύγουν από τα μαγαζιά.

Στην Ρώμη, τέλος, αποφασίστηκε το κλείσιμο, ανά διαστήματα μιας ώρας, της κύριας εμπορικής οδού Βία ντελ Κόρσο.

Παράλληλα, η ιταλική αστυνομία εντόπισε και τιμώρησε 28 Ισπανούς πολίτες που οργάνωσαν παράνομο πάρτι σε ιδιωτικό διαμέρισμα της Αιώνιας Πόλης. Αρχικά, οι διοργανωτές και συμμετέχοντες στο πάρτι δεν θέλησαν να ανοίξουν την πόρτα του διαμερίσματος.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να καλέσουν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που είχε αντικλείδι και όταν μπόρεσαν να μπουν, βρήκαν τους 28 παραβάτες κρυμμένους κάτω από τα κρεβάτια, μέσα σε ντουλάπες ή τυλιγμένους σε κουβέρτες. Αρκετοί ήταν σε κατάσταση μέθης και, φυσικά, τους επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο.