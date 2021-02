Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ανησυχία για την πίεση στο ΕΣΥ και τις μεταλλάξεις

Κρίσιμη εβδομάδα για την πορεία του lockdown. Το ιικό φορτίο στα λύματα παραμένει υψηλό, ενώ οι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό αυξάνονται.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για τις αντοχές των νοσοκομείων, αλλά και τη λήψη αποφάσεων για την παράταση ή όχι των περιοριστικών μέτρων στην Αττική.

Το ιικό φορτίο στα λύματα παραμένει υψηλό, ενώ οι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό αυξάνονται. Οι λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται ακόμη εξαιρετικά επιφυλακτικοί για το άνοιγμα της αγοράς και την σταδιακή άρση του lockdown.

Άλλωστε, η διασπορά του κορονοϊού στην πρωτεύουσα εξακολουθεί να είναι μεγάλη, αφού από τα 1424 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, τα 662 εντοπίζονται στην Αττική. Σε όλη την επικράτεια 325 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ενώ καταγράφηκαν 23 νέοι θάνατοι. Παρά τα αυστηρά μέτρα προστασίας εξακολουθούν να καταγράφονται εικόνες συνωστισμού.

Προβληματισμό προκαλεί στους ειδικούς και η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την μετάλλαξη του νοτιοαφρικανικού στελέχους, σημειώνοντας ότι είναι το στέλεχος που προβληματίζει περισσότερο από τα άλλα.

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για την διαχείριση της αυξημένης πίεσης που δέχονται οι ΜΕΘ στα Νοσοκομεία της Αττικής. Στόχος να βρεθούν επιπλέον 100 κρεβάτια για το ενδεχόμενο να αυξηθούν τις επόμενες ημέρες οι διασωληνωμένοι ασθενείς.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται πάντως οι εμβολιασμοί σε όλη τη χώρα. Σήμερα, αλλά και όλη την ερχόμενη εβδομάδα, εμβολιάζονται όσοι έχασαν τον προγραμματισμένο εμβολιασμό τους τις προηγούμενες ημέρες λόγω της κακοκαιρίας. Αφορά κυρίως πολίτες που πρόκειται να κάνουν τη 2η δόση του εμβολίου και γενικότερα όσοι έλαβαν το σχετικό sms την Παρασκευή.