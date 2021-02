Κοινωνία

Διαρρήκτες τα... έτσουξαν και κοιμήθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διαρρήκτες ήταν "μερακλήδες". Έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα από σπίτι, ήπιαν ουίσκι και κοιμήθηκαν...

Διαρρήκτες... μερακλήδες

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κοζάνη, με διαρρήκτες, οι οποίοι παραβίασαν ένα σπίτι, το έκλεψαν αλλά ενδιάμεσα πρόλαβαν να πιουν και ένα μπουκάλι 12άρι ουίσκι και να κοιμηθούν στην κρεβατοκάμαρα.

Ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης, πήγε πρόσφατα να δει εάν ο παγετός προκάλεσε προβλήματα στην οικία του, όταν διαπίστωσε πως διαρρήκτες είχαν εισέλθει εντός της οικίας, σπάζοντας τζάμια, και είχαν αφήσει το σπίτι «άνω-κάτω».

Οι διαρρήκτες είχαν κλέψει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι αλλά δεν αρκέστηκαν σε αυτό. Ανοιξαν ένα μπουκάλι 12άρι ουίσκι από το οποίο ήπιαν (μαζί με σόδα!) και στη συνέχεια κοιμήθηκαν στην κρεβατοκάμαρα. Ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε την Αστυνομία και οι Αρχές βρέθηκαν στο χώρο και ερεύνησαν για αποτυπώματα.

Πηγή: Kozanimedia