Οικονομία

Aφορολόγητο και με χάρτινες αποδείξεις: το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα ενημερώνουν οι καταναλωτές την ΑΑΔΕ για τις αποδείξεις. Τι αναμένεται να αλλάξει στη φορολοταρία. Τι θα ισχύσει με το όριο δαπανών.

Για ένα νέο σύστημα οικοδόμησης του αφορολογήτου, που μελετά το υπουργείο Οικονομικών, έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας την Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, πέραν των αποδείξεων των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα υπολογίζονται και οι αποδείξεις πληρωμής με μετρητά, εφόσον εκείνες κατατεθούν στην Εφορία. Το μέτρο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ για το 2020, αλλά είναι πιθανό να ισχύσει ήδη από αυτή τη χρονιά.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, μετά από κάθε συναλλαγή με μετρητά, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να σκανάρουν με το κινητό τους την απόδειξη που έλαβαν και να στείλουν τον κωδικό της στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να προστεθεί το ποσό που δαπανήθηκε σε αυτό που έχει αθροιστεί από αγορές με κάρτα. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει η δυνατότητα για αυτόματο έλεγχο της γνησιότητάς της, προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν "πειραγμένες" ταμειακές μηχανές.

Παράλληλα, οι σκαναρισμένες αποδείξεις αναμένεται να δηλώνονται και στη λίστα για την κλήρωση της φορολοταρίας, ενώ δεν αποκλείεται να έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες επιβράνευσης προκειμένου οι καταναλωτές να πιέζουν για τη λήψη των αποδείξεων από τους επιχειρηματίες.

Τέλος, δεδομένων και των συνθηκών που προκάλεσε ο κορονοϊός στο λιανεμπόριο, με τις μειωμένες αγορές από πλευράς καταναλωτών, θεωρείται βέβαιο ότι το όριο δαπανών αναμένεται να τροποποιηθεί προς το ελαστικότερο.