Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: παρέμβαση εισαγγελέα για τα ασυνόδευτα παιδιά

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών παρήγγειλε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τους ανήλικους προσφυγές που μετείχαν στα μαθήματά του.

Αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών για καταγγελλόμενα περιστατικά σε βάρος ασυνόδευτων ανηλίκων κατά την περίοδο 2017-2018.

Αντικείμενο της έρευνας θα είναι τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ανήλικα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα προωθούνταν από ΜΚΟ για θεατρικά μαθήματα στον Δημήτρη Λιγνάδη.

Νωρίτερα η ειδική γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη κατέθεσε υπόμνημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητώντας τη διερεύνηση των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση ασυνόδευτων παιδιών.

«Ήρθα σήμερα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών για να ζητήσω την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών που προκύπτουν από πρόσφατα δημοσιεύματα και αφορούν ενδεχόμενες έκνομες πράξεις που τελέστηκαν κατά την περίοδο 2017-2018 σε βάρος ασυνόδευτων ανηλίκων. Δεν πρέπει να μείνει τίποτε στο σκοτάδι, χωρίς διερεύνηση», σημειώνει σε γραπτή δήλωσή της η κ. Αγαπηδάκη.

Από πλευράς της η γενική διευθύντρια της ΜΚΟ SOLIDARITY NOW, πρώην βουλευτής του κόμματος “Ποτάμι” και καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιγόνη Λυμπεράκη τόνισε: «Τις τελευταίες μέρες υπήρχε μία καταιγίδα από αναφορές στον Τύπο ότι “προμηθεύαμε” παιδιά για ακατανόμαστες πράξεις στον κ. Λιγνάδη. Βγάλαμε μία διάψευση το Σάββατο και δηλώσαμε κατηγορηματικά ότι δεν είχαμε καμία συμμετοχή και εκφράσαμε και την καταγγελία μας σε τέτοιες πρακτικές από όπου και αν προέρχονται».

«Πριν από τον Οκτώβριο δεν είχαμε καν στην ευθύνη μας ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, μέχρι τότε είχαμε μόνο οικογένειες που ζούσαν σε camp. Σε όλες τις δράσεις μας, που αφορούν παιδιά, εφαρμόζουμε με αυστηρότητα τα πρωτόκολλα παιδικής προστασίας και επειδή συνεργαζόμαστε με τη UNICEF έχουμε την καλύτερη τεχνογνωσία. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν χαλαρώνουμε ποτέ και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό», είπε η κα Λυμπεράκη και πρόσθεσε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ: «μέσα σε όλο αυτά βρισκόμαστε να απολογούμαστε και παρά τη διάψευσή μας, αυτό που με ξαφνιάζει είναι ότι συνεχίζουν πολλοί λογαριασμοί στα social media, ψευδώνυμοι, να μας κατηγορούν».

«Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής δεν με ενδιαφέρει ότι δε δίνουν σημασία στις διαψεύσεις μας, αυτό που με νοιάζει είναι ότι όποια και αν είναι η στόχευση, ξέρουν ότι δεν πρόκειται να μας τρομάξουν και στην πραγματικότητα πνίγουν τη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Επειδή δεν υπάρχει φωτογραφία δική μου με τον Λιγνάδη, αρκεί και μόνο η επίκληση της συγγένειας που έχω με τον ένα ή τον άλλο άνθρωπο. Οι πρωταγωνιστές που πρέπει να μας νοιάζουν είναι τα παιδιά», δήλωσε η γενική διευθύντρια του SOLIDARITY NOW.