Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα: Ορίστηκε η ρεβάνς για το Κύπελλο Ελλάδας

Πότε θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδα. Αναλυτικά το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης.

Για την Τετάρτη, 3 Μαρτίου, στις 20:00, ορίστηκε ο δεύτερος αγώνας για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΣ Γιάννινα, στη Λεωφόρο. Στον πρώτο αγώνα, την περασμένη Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου στο Αγρίνιο, η ομάδα των Ιωαννίνων επικράτησαν με 2-1.

Το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ως εξής:

Κύπελλο Ελλάδας

Προημιτελική φάση

Β΄ Αγώνες (3-4/3/2021)

Τετάρτη, 3 Μαρτίου

Λαμία - ΠΑΟΚ 18:00

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 20:00

Πέμπτη, 4 Μαρτίου

Βόλος - ΑΕΚ 18:00

Άρης - Ολυμπιακός 20:00