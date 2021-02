Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ στο Action 24

Οι δράστες πέταξαν επίσης πέτρες και μπογιές, ενώ σκόρπισαν τρικάκια με συνθήματα υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Άγνωστοι επιτέθηκαν με μολότοφ, πέτρες και μπογιές, στα γραφεία που στεγάζεται ο τηλεοπτικός σταθμός action 24, πετώντας παράλληλα τρικάκια με συνθήματα υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Η επίθεση εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 20:30, στο χώρο όπου συνήθως βρίσκονται οι υπάλληλοι της ασφάλειας του σταθμού.

Το κανάλι εξέπεμπε ζωντανό ειδησεογραφικό πρόγραμμα την ώρα της επίθεσης , το οποίο δεν διακόπηκε.

Η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που εξαφανίστηκαν μετά την επίθεση.

«Δεν φοβόμαστε» ήταν η ανάρτηση του καναλιού στα social media με φωτογραφίες από την επίθεση.

«Η επίθεση εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού Αction24 είναι επίθεση εναντίον της ελευθερίας του λόγου και κατά της δημοκρατίας. Οι υποστηρικτές του καταδικασμένου για 11 δολοφονίες Δημ. Κουφοντίνα δεν τρομοκρατούν κανέναν» τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, για την επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό Action24. «Η Δημοκρατία είναι ισχυρή και τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστέες από κάθε δημοκρατικό πολίτη» προσθέτει.

«Η επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 είναι μια απολύτως καταδικαστέα ενέργεια που στρέφεται κατά της ελευθερίας του Τύπου. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στους εργαζόμενους του καναλιού», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε ανάρτηση του τονίζει ότι «η Η επίθεση εναντίον του @action24_ είναι απολύτως καταδικαστέα. Τέτοιες πρακτικές εκφοβισμού δεν χωράνε στην Δημοκρατία».