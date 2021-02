Τοπικά Νέα

Φωτιά σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες "τυλίχτηκε" διαμέρισμα πολυκατοικίας. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Από τις φλόγες προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και κανένας από τους ένοικους δεν τραυματίστηκε, ούτε χρειάστηκε παροχής βοήθειας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησε η Πυροσβεστική.