Τζανάκης: κορύφωση του κύματος κορονοϊού αυτήν την εβδομάδα

Ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, προειδοποίησε ότι αυτή την εβδομάδα θα φτάσουμε στο απόγειο του επιδημιολογικού κύματος.

«Αυτή την εβδομάδα θα εισπράξουμε το απόγειο αυτού του επιδημικού κύματος, θα είμαστε τυχεροί αν δεν ξεπεράσουμε τα 2000 κρούσματα ή τα υπερβούμε», επισήμανε μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο καθηγητής Πνευμονολογίας Διευθυντής Πνευμονολογικής κλινικής Νοσοκομείου Ηρακλείου και αντιπρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης.

Όπως τόνισε, αυτές τις ημέρες φαίνεται μία επιπεδοποίηση της καμπύλης και θα δούμε αποκλιμάκωση από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Υπό αυτή την έννοια, σύμφωνα με τον καθηγητή, το λιανεμπόριο θα μπορούσε να ανοίξει μετά τις 8 Μαρτίου, εκτός εάν βρεθεί ένας πιο λειτουργικός, εύρυθμος και ευέλικτος τρόπος να ανοίξει νωρίτερα.

Για τον εμβολιασμό σημείωσε ότι το καλύτερο δυνατόν θα ήταν να εμβολιαστεί περίπου το 20% έως τον Μάιο ενώ μέχρι το καλοκαίρι περίπου το 40% ώστε να ξεχάσουμε τα lockdown.

Αναφερόμενος στη χρήση μάσκας τόνισε ότι έφερε μείωση των άλλων νοσημάτων φέτος τον χειμώνα. Όπως εξήγησε, το μέτρο της μάσκας ενδεχομένως να μείνει για περισσότερο καιρό στη ζωή μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα προστατευτική σε άλλα νοσήματα, που έχουν σαφώς χαμηλότερη μεταδοτικότητα από τον κορωνοϊό. «Η μάσκα έχει αποδειχθεί ότι εκτός από κορωνοϊό προστατεύει και από άλλες λοιμώξεις αναπνευστικού ζούμε τεράστια μείωσης της γρίπης και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού», σημείωσε χαρακτηριστικά.