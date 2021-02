Οικονομία

Eurostat: σημαντική άνοδος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

Η αύξηση των τιμών των υπηρεσιών και των βιομηχανικών προϊόντων αντιστάθμισε τη μείωση των τιμών της ενέργειας, οδηγώντας τον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης σε θετικό έδαφος τον Ιανουάριο μετά από σειρά μηνών που κινείτο σε αρνητικό έδαφος.

Η Eurostat επιβεβαίωσε σήμερα την πρώτη εκτίμησή της για την αύξηση του ετήσιου πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 0,9% από -0,3% τον Δεκέμβριο. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν 3,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, αλλά ήταν 4,2% χαμηλότερες σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές των νωπών τροφίμων αυξήθηκαν 1,2% στον μήνα και 2% σε ετήσια βάση. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός - που δεν λαμβάνει υπόψη τις τιμές της ενέργειας και των νωπών τροφίμων - αυξήθηκε στο 1,4% σε ετήσια βάση από 0,4% τον Δεκέμβριο.

Ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί τα δύο τρίτα της οικονομίας της Ευρωζώνη, συνέβαλε κατά 0,65 της ποσοστιαίας μονάδας στην αύξηση του ετήσιου πληθωρισμού, ενώ ο τομέας των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων ενίσχυσε τον πληθωρισμό κατά 0,37 της μονάδας, αντισταθμίζοντας τη μείωση κατά 0,41 της μονάδας λόγω της φθηνότερης ενέργειας.