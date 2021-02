Οικονομία

Επίδομα παιδιού: ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα

Νωρίτερα τελικά ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Σήμερα και όχι στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ για το 2021, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα". Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τσεκάρουν τη σελίδα του ΟΠΕΚΑ, μετά τις 10:00 το πρωί.

Η πρώτη δόση του 2021 υπολογίζεται να καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2021 σε όσους δικαιούχους θα έχουν υποβάλλει νέα αίτηση το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 και δικαιούνται το επίδομα με βάση το εισόδημα που έχουν δηλώσει στην τελευταία φορολογική δήλωση, δηλαδή με τα εισοδήματα του 2019.

Ωστόσο, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2020 που θα γίνει μέσα στο 2021 θα υπάρξει επανυπολογισμός του επιδόματος παιδιού που δικαιούται ο δικαιούχος.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το επίδομα παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ.