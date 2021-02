Αθλητικά

NBA: συνεχίζει την προέλαση η Γιούτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Τζαζ» έφτασαν τις 12 νίκες στις 13 τελευταίες αναμετρήσεις, κόντρα στους Λέικερς αυτή τη φορά κι έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα.

Παίζοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ, η Γιούτα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Λέικερς, τους οποίους διέλυσε με 114-89, σημειώνοντας παράλληλα την 12η νίκη της στα τελευταία 13 ματς. Έτσι, οι Τζαζ κατέχουν πλέον ρεκόρ 26-6 και παραμένουν στην κορυφή του πρωταθλήματος. Α

Αντίθετα οι Λέικερς, οι οποίοι αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον τραυματία Άντονι Ντέιβις, γνώρισαν την τέταρτη διαδοχική ήττα τους και έπεσαν στο 22-11.

Κορυφαίοι των νικητών, οι οποίοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν οι Τζόρνταν Κλάρκσον και Ρούντι Γκομπέρ με 18 πόντους, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς. Για τους «λιμνάνθρωπους» ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 19 πόντους και ο Μοντρέζλ Χάρελ είχε 16 πόντους. Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε για 5 λεπτά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο που είχε έναν πόντο (1/2 βολές) και 1 ριμπάουντ.