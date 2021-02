Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: όλη η απολογία του - Τι λέει για κατηγορίες και μάρτυρες

Στο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε, ο καλλιτέχνης αρνείται κάθε κατηγορία, μιλά για κατασκευασμένη υπόθεση και προσπαθεί να «αποδομήσει» τους καταγγέλλοντες.

Ακυρώθηκε η ένσταση ακυρότητας που ειχε καταθέσει ο Δημήτρης Λιγνάδης ως προς την διαδικασία που ακολούθησαν οι Αρχές έως το ένταλμα σύλληψης και την σύλληψη του και έτσι κλήθηκε σε απολογία.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Κούγιας, σε δηλώσεις του, είπε ότι παραδόθηκαν στα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η καταγγελλόμενοι βιασμοί τον Αύγουστο του 2010 και τον Αύγουστο του 2015 αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τελεστεί. Επιπλέον τόνισε πως από τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν στους τόπους που καταγγέλονται ότι τελέστηκαν τα εγκλήματα. Ο κ. Κούγιας έκανε μάλιστα λόγο για "κατάρρευση του κατηγορητηρίου".

«Είμαι αθώος, ουδέποτε στη ζωή μου εκδήλωσα ερωτικό – σεξουαλικό ενδιαφέρον για ανήλικα πρόσωπα, ουδέποτε ήρθα σε ερωτική – σεξουαλική επαφή με οποιοδήποτε ανήλικο πρόσωπο, με ή χωρίς τη συναίνεση του, ουδέποτε έχω κάνει χρήση ναρκωτικών και ουδέποτε κάτι είχα ούτε διέθεσα σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία».

Με αυτά τα λόγια, ο γνωστός ηθοποιός- σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης κατέθεσε στην απολογία του πως πρόκειται για μία κατασκευασμένη υπόθεση, συνδέοντάς την με χρόνια εχθρότητα που είχε με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ). Όπως ανέφερε «η υπόθεση αυτή είναι κατασκευασμένη από δικηγόρους που είναι νομική συμβουλή του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου ελλήνων ηθοποιών και ως υποδομή έχει την ευθεία αντιπαράθεση μου εδώ και χρόνια με τα πρόσωπα που συγκροτούν το διοικητικό συμβούλιο για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα χρήματα που έρχονται στην κατοχή τους και εξαιτίας αυτής της αντιπαράθεσης υπάρχει χρόνια εχθρότητα μεταξύ εμου και αυτών και ιδίως με τον πρόεδρο αυτής και μέτριο ηθοποιό Σπύρο Μπιμπιλα, ο οποίος συμπτωματικά και όχι αξιοκρατικά βρίσκεται σε αυτή τη θέση».

Λιγνάδης: Με φθονούν

«Τα πρόσωπα αυτά με φθονούν από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου, η δε εχθρότητα και ο φθόνος τους υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια που πρωταγωνιστώ ηθοποιός ή σκηνοθετώ κορυφαίες παραστάσεις στο εθνικό θέατρο, στο θέατρο Επιδαύρου και αλλού, γιατί ουδέποτε επέλεξα τους περισσότερους εξ’ αυτών, για να συμμετάσχουν στις παραστάσεις, τις οποίες σκηνοθετούσα, και κορυφώθηκε την ημέρα που εξαιτίας της εξαίρετης διαδρομής μου ως ηθοποιού αρχικά και ως σκηνοθέτη μετά, με διακομματική επιλογή, επελέγη ως καλλιτεχνικός διευθυντής του κορυφαίου και θεσμικού θεάτρου της χώρας» αναφέρεται στο υπόμνημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο 2019 το σωματείο ελλήνων ηθοποιών είχε αντιδράσει πολύ έντονα στην απόφασή μου να δοθεί στο ισόγειο του Ρεξ το όνομα της σπουδαίας ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη, η οποία είχε δολοφονηθεί το 1944. Η σε βάρος μου υπόθεση ξεκινήσαμε διαρροή μέσω υποκινούμενων site περί του ότι μετά τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου σύντομα θα έρθουν οι αποκαλύψεις για κορυφαία ηθοποιό, ακολούθησαν 2 Φεβρουαρίου 2021 δημοσιεύματα της γνωστής και συνδεόμενες πολιτικά με την αντιπολίτευση, κόρης παλαιών υπουργών, Έλενας Ακρίτα, ότι θα παραιτηθώ από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του εθνικού θεάτρου, και εφόσον εγώ διέψευσα τα δημοσιεύματα της Ακρίτα, υποβλήθηκε σε βάρος μου η μήνυση του Βασίλη Κυπαρισσοπουλου, η οποία δεν είχε καμία νομική πτυχή αφού δεν περιέγραφε αξιόποινες πράξεις και επιπλέον αναγόταν σε χρονικό διάστημα που είχαν παραγραφεί.

Η μήνυση του Βασίλη Κ.

«Σκοπός του αρχικά ήταν ηθική εξόντωση μου δια του χαρακτηρισμού ως παιδόφιλου και βιαστή και όχι ο εγκλεισμός μου στη φυλακή και για το λόγο αυτό δεν εμφάνισαν από την αρχή ενώπιον των αστυνομικών ή των εισαγγελικών αρχών τα δύο πρόσωπα που σήμερα φέρονται ως παθόντες, αλλά ο Κυπαρισσοπουλος επέλεξε να δώσει συνέντευξη στην Ελεονώρα Μελέτη στις 17 Φεβρουαρίου 2021» δηλώνει ο Δ. Λιγνάδης.

«Στην πορεία όμως άλλαξε το σχέδιο τους και με την προσδοκία ότι από αυτή την υπόθεση θα μπορούσα να έχουν και οικονομικό κέρδος λόγω του κλίματος που είχαν πετύχει να δημιουργηθεί για το πρόσωπο μου, βρήκαν δύο αδίστακτους και ανήθικους ανθρώπους και έφτιαξαν δύο ιστορίες, μία τον Αύγουστο του 2010, και μία τον Αύγουστο του 2015, πιθανολογώντας ότι τον Αύγουστο που είναι ο μήνας των παραστάσεων στην Επίδαυρο και στα άλλα θερινά θέατρα, θα ήμουν στην Αθήνα, χωρίς καν να φροντίσουν ελέγξουν τα προγράμματα των παραστάσεων και να έχουν μία στοιχειώδη αξιοπιστία» αναφέρει.

Για τον δεύτερο μηνυτή

Σχετικά με τον δεύτερο 25χρονο μηνυτή που κατήγγειλε βιασμό στα 14χρονια του, ο ηθοποιός – σκηνοθέτης δηλώνει: «Γνώρισα τον μηνυτή, όταν εκείνος με αναζήτησε στο facebook, προκειμένου να τον βοηθήσω καλλιτεχνικά, αφού έμαθα για την γνωριμία μου με τον εξάδελφό του, τον οποίο γνωρίζω από το γήπεδο πέντε επί πέντε που βρίσκεται κοντά στο σταθμό Λαρίσης, όπου πηγαίνουμε και παίζουμε ποδόσφαιρο» αναφέρει ο Δημήτρης Λιγναδης.

Μάλιστα, αμφισβητεί τα καταγγελλόμενα περαστικά υποστηρίζοντας ότι κατά το χρονικό διάστημα από τρεις έως 9 Αυγούστου 2010 βρισκόταν μαζί με αλλο σκηνοθέτη στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Κάιρο, πραγματοποιώντας και κρουαζιέρα στο Νείλο, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα του ταξιδιωτικού γραφείου μέσω του οποίου έκλεισε τα αεροπορικά μου εισιτήρια.

«Όταν δε επέστρεψα στην Ελλάδα,, λόγω της θεατρικής παράστασης πλούτος του Αριστοφάνη, η οποία θα ανέβαινε στην Επίδαυρο στις 13 και 14 Αυγούστου 2010 και θα συνεχίζαμε περιοδεία στην επαρχία και συγκεκριμένα στην Πάτρα και την ΕΜΕΑ μέχρι και τις 18 Αυγούστου, όπως και έγινε και τούτο άλλωστε αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο πρόγραμμα περιοδείας της ως άνω παραστάσεις, αφιερώνω όλο μου το χρόνο σε πρόβες στην Επίδαυρο, καθώς οι αυξημένες ανάγκες του πρωταγωνιστικού ρόλου ως Πλούτου του το επέβαλαν» αναφέρει.

«Σχετικά με την αναφορά του μηνυτή και του μάρτυρα στο σπίτι μου και συγκεκριμένα στην θέα του σπιτιού μου στην Ακρόπολη και στο Λυκαβηττό, καθώς και στην γάτα, την οποία έχω, αυτά τα στοιχεία ναι μεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς πράγματι το σπίτι μου έχει θέα στην Ακρόπολη και πράγματι έχω μία γάτα, αλλά αυτά από μόνα τους δεν αποδεικνύουν ότι η ως άνω έχουν έρθει στο σπίτι μου, διότι φωτογραφίες τόσο του σπιτιού μου με τη συγκεκριμένη θέα, όσο και της γάτας μου έχουν αναρτηθεί στο site spirishoot ήδη από το 2015 και έτσι ο καθένας θα μπορούσε να τα γνωρίζει χωρίς να έρθει ποτέ στο σπίτι μου» προσθέτει.

Σχετικά με τον μάρτυρα- θύμα που υποδείχθηκε από τον Β.Κ. είπε:

Όπως λέει το δεύτερο θύμα τον γνώρισε μέσω τρίτου προσώπου στα Goody’s και όχι σε γκέι-μπαρ όπως ισχυρίζεται αφού όπως λέει εγώ δεν συχνάζω σε τέτοια μέρη και πιθανολογώ ότι ούτε εκείνος ως ανήλικος θα σύχναζε.

«Είναι αληθές ότι το 2016 τον είχα φιλοξενήσει για λίγες ημέρες – ήταν ενήλικας τότε – επειδή είχε προβλήματα με την οικογένειά του και οι δύο στο μεγάλο αδελφό του. Έκτοτε δεν τον ξαναείδα. Δεν είχαμε ποτέ ερωτικές – σεξουαλικές σχέσεις.

Στην πρώτη του κατάθεση δεν αναφέρει οτιδήποτε περί απειλών εκ μέρους μου προς αυτόν να μη με καταγγείλει, και απλώς εκφράζει το παράπονο του ότι δεν τον βοήθησα να συμμετάσχει στην παράσταση Μπίλι Έλιοτ που αποτελούσε μεταφορά της αγαπημένης του ταινίας. Πλην όμως ακόμη κι αυτή η δήλωση είναι ψευδής. Διότι το 2015 που σκηνοθέτησα το μιούζικαλ Μπίλι Έλιοτ ο καταγγέλλων ήταν 17 προς 18 ετών, ενώ η ακρόαση απευθυνόταν σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, 10 έως 14 ετών, αφού αυτό απαιτούσε η υπόθεση του έργου και γνώριζε ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει λόγω ηλικίας.

«Δεν ήμουν στην Επίδαυρο»

Ισχυρίστηκε στην πρώτη και στην δεύτερη κατάθεσή του, ότι την 9 Αυγούστου 2015 πήγα μαζί με αυτόν και το φίλο του στην Επίδαυρο, είδαμε μαζί εκείνο το βράδυ μια παράσταση που είχα σκηνοθετήσει και παιζόταν επί τέσσερις με πέντε ημέρες, και ακολούθως πήγαμε στο ξενοδοχείο. Δυστυχώς για αυτόν την 9η Αυγούστου του 2015 δεν υπήρχε κάποια παράσταση στην Επίδαυρο και μάλιστα από το πρόγραμμα εκδηλώσεων εκείνης της χρονιάς προκύπτει ότι δεν σκηνοθέτησε καμιά παράσταση ούτε έπαιξα σε παράσταση στην Επίδαυρο. Αν είχαμε πάει μαζί στην Επίδαυρο, δεν θα είχε κάνει τέτοιο λάθος να πει ότι είδαμε μια ανύπαρκτη παράσταση μου.

Στην τρίτη κατάθεση του ο καταγγέλλων πληροφορήθηκε ότι όλα όσα είχε πει για την Επίδαυρο ήταν λάθος και αποφάσισε να τα διορθώσει, επικαλούμενος τον άγνωστο φίλο του, με τον οποίον δήθεν ήταν στην Επίδαυρο. Σημειωτέον ότι σε καμιά κατάθεση του δεν έχει αναφέρει τα στοιχεία του φίλου του, μέσω του οποίου γνωρίστηκε μαζί μου και με τον όποιον ισχυριζόταν ότι δήθεν ερχόταν στο σπίτι μου και δήθεν ήρθε μαζί μου στην Επίδαυρο.

Κορυφαία όμως απόδειξη του ψεύδους όλων των καταθέσεων του, αποτελεί το γεγονός ότι όπως αποδεικνύεται από τις καταθέσεις των μαρτύρων που έχω προτείνει και φωτογραφίες εκείνων των ημερών που προσκομίζω, από την 1 Αυγούστου 2015 μέχρι τέλη Αυγούστου 2015 βρισκόμουν συνεχώς την Ιθάκη για διακοπές μαζί με τον αδερφό μου και την κόρη του, φιλοξενούμενοι από την προσωπική μου φίλη, συνάδελφο και πρώην υπουργό πολιτισμού Ελένη Κούρκουλα με τον πρώην σύζυγό της Διονύσιο Παναγιωτάκη.

Για την 40χρονη μάρτυρα

Στην απολογία του ο Δημήτρης Λιγνάδης είπε για την 40χρονη μάρτυρα: «Πρόκειται για μια κοπέλα που είχε εμμονή με το πρόσωπο μου και ήθελε με κάθε τρόπο να κάνουμε σχέση, ακόμη και να παντρευτούμε, και για το λόγο αυτό με παρακολουθούσε συνεχώς στο σπίτι, στην εργασία μου, στο θέατρο και στις διακοπές μου επί 20 χρόνια μέχρι και πρόσφατα. Η εμμονή της είχε φτάσει σε σημείο παράνοιας, αφού συνέγραψε και ένα σύντομο θεατρικό έργο επηρεασμένο από τις φαντασιώσεις της, αλλά με την ουσιώδη διαφορά ότι στο έργο η πρωταγωνίστρια είναι μαθήτρια 16 ετών και ο καθηγητής της 40 ετών, ενώ στην πραγματικότητα ίδια ήταν ενήλικη φοιτήτρια και εγώ δεν ήμουν καθηγητής της. Έχω παρακαλέσει και την ίδια αλλά και τον πατέρα της επανειλημμένα να σταματήσει και να με αφήσει ήσυχο, αλλά εκείνη έφτασε στο σημείο να τηλεφωνήσει σε μένα και στους συγγενείς μου λέγοντας ότι την έχω αφήσει έγκυο!».