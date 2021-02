Οικονομία

Επίδομα ανεργίας: Οι δικαιούχοι και τα ποσά για την δίμηνη παράταση

Πώς θα καταβληθεί η δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν ή λήγουν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Υλοποιείται η κυβερνητική δέσμευση για δίμηνη παράταση καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, στους ανέργους των οποίων έληξε ή λήγει η επιδότησή τους εντός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, μετά την υπογραφή της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση, που είχε εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από το βήμα της Βουλής στις 15 Ιανουαρίου 2021, εντάσσεται στο πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας, καθώς συνεχίζεται η πανδημία του κορονοϊού.

Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

Τακτική επιδότησης ανεργίας - έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων - έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως).

Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας - έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως).

Η καταβολή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργειά τους.

Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.

Τέλος, ο ΟΑΕΔ διευκρινίζει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα των καταβολών.