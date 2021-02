Κοινωνία

Γιαγιά μαχαίρωσε την κόρη της μπροστά στα εγγόνια της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στην Καλλιθέα! Με ποια αφορμή μητέρα μαχαίρωσε το παιδί της. Ποια η κατάσταση της 30χρονης.

Σοκάρει η υπόθεση τραυματισμού μιας 30χρονης γυναίκας από τα χέρια της μητέρας της μπροστά στα μάτια των εγγονιών της!

Ο άγριος καυγάς ξέσπασε ανάμεσα στις δυο γυναίκες, στο σπίτι τους στην Καλλιθέα, μετά από έντονη λογομαχία με ασήμαντη αφορμή.

Η 30χρονη κάποια στιγμή όρμηξε με τα χέρια και τραυμάτισε ελαφρά στο πρόσωπο τη μητέρα της. Τότε η 50χονη έχασε τον έλεγχο , άρπαξε το μαχαίρι του ψωμιού και το κάρφωσε στην κοιλιά της κόρη της και μάλιστα μπροστά στα δύο εγγονάκια της.

Η 50χρονη αμέσως μετά κάλεσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως μόλις ο διασώστης μπήκε στο σπίτι κάλεσε αμέσως την αστυνομία καθώς διαπίστωσε ότι η 30χρονη ήταν μαχαιρωμένη. Η 30χρονης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Κρατικό, ενώ η μητέρα της συνελήφθη.

Όπως καταγγέλλουν οι γείτονες δεν ήταν η πρώτη φορά που η 50χρονη είχε βγει εκτός εαυτού, ενώ σύμφωνα με τους ίδιους οι μεταξύ τους τσακωμοί ήταν συχνοί.

Η 30χρονη, ομογενής από τη Ρωσία, είναι χωρισμένη πρόσφατα και είχε μετακομίσει μαζί με τα ανήλικα παιδιά της στο σπίτι τη μητέρας της.