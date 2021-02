Κοινωνία

Αρσάκειο - σεξουαλική παρενόχληση: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις καταγγελίες αποφοίτων

Προσφυγή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, μετά τις καταγγελίες 285 αποφοίτων για σεξουαλικές παρενοχλήσεις από εκπαιδευτικούς.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου με αφορμή προσφυγή που κατέθεσε η διοίκηση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με αντικείμενο την διερεύνηση των καταγγελιών 285 αποφοίτων των Αρσακείων Σχολείων περί σεξουαλικών και άλλων μορφών παρενοχλήσεων από εκπαιδευτικούς.

Μετά την υποβολή του αιτήματος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, που προανήγγειλε ο πρόεδρος καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης, η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας διέταξε προκαταρκτική εξέταση, η διενέργεια της οποίας ανατέθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Γιώργο Νούλη.

Οι 285 απόφοιτοι από το 1994 έως το 2018, σε επιστολή τους προς την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία αναφέρουν ότι γνωρίζουν και έχουν πληροφορηθεί για σεξουαλικές, ψυχολογικές ή και λεκτικές προσβολές που έχουν υποστεί μαθητές και μαθήτριες από συγκεκριμένους καθηγητές και καθηγήτριες των Αρσακείων.

Παράλληλα αναφέρονται σε «διαχρονική νοοτροπία κάποιων» και καταγγέλλουν τόσο τους θύτες όσο και τους καθηγητές καθηγήτριες τους ή τους υπεύθυνους υπεύθυνες που συγκάλυψαν αυτά τα γεγονότα. Υποστηρίζουν επίσης πως «η διοίκηση θα έπρεπε να έχει το θάρρος να λογοδοτήσει για την πραγματοποίηση ορισμένων -όπως αποδεικνύεται- λανθασμένων επιλογών» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Μπαμπινιώτης το αίτημα που κατατέθηκε υπό την μορφή αναφοράς στην Εισαγγελία είναι «να κληθούν ένας προς έναν οι 285 απόφοιτοι των Αρσακείων Σχολείων που υπογράφουν την επίμαχη ανακοίνωση που διοχετεύθηκε στα ΜΜΕ προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσουν τις καταγγελίες τους για να διερευνηθούν αυτές αρμοδίως από την Εισαγγελία Αθηνών». Τονίζεται δε ότι «η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία θα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και θα συνδράμει το έργο των εισαγγελικών αρχών με οποιονδήποτε τρόπο της ζητηθεί».