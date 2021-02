Αθλητικά

“Λάμψη” Αστέρα “θάμπωσε” τον ΠΑΟΚ

Έπιασαν θέση στην “πεντάδα” οι Αρκάδες και κάνουν... ευρωπαϊκά όνειρα.

Aνώτερος αποδείχτηκε ο Αστέρας έναντι του ΠΑΟΚ, στην Τρίπολη, και με σκόρερ τους Σίτο (37΄) και Λουίς Φερνάντεθ (54΄) επικράτησε με 2-1, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μείωσε στο 84΄ με γκολ του Ζίβκοβιτς.

Με φάσεις εκατέρωθεν ξεκίνησε η αναμέτρηση στην Τρίπολη, αφού μόλις στο 2' ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Κρμέντσικ, αλλά ο Τσιφτσής έδιωξε, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Αστέρας είχε δική του καλή στιγμή με σουτ του Μουνάφο από το ύψος της μικρής περιοχής, που έφυγε άουτ. Ο ρυθμός ήταν ξέφρενος στα πρώτα λεπτά, με τον Αστέρα να κυκλοφορεί ωραία τη μπάλα, αλλά να τα χαλάει στην τελική προσπάθεια, την ώρα που ο Δικέφαλος προσπαθούσε να πάρει τον έλεγχο του ματς.

Στο 21' ο Κρμέντσικ έφυγε φάτσα με τον Τσιφτσή μετά από βολέ του Ζίβκο Ζίβκοβιτς, "κρέμασε" τον κίπερ του Αστέρα, όμως ο διαιτήτης ακύρωσε ορθώς το γκολ ως οφσάιντ, ύστερα από εξέταση του VAR. Δέκα λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ απείλησε και πάλι, όταν ο Μουργκ εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ, όμως ο εξαιρετικός Τσιφτσής είπε και πάλι "όχι", ενώ στο 35' ο Ουάρντα έπιασε ένα δυνατό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα τράνταξε το αριστερό δοκάρι του Αστέρα και έφυγε έξω.

Οι Θεσσαλονικείς δεν μπόρεσαν να μετουσιώσουν σε γκολ τις μεγάλες ευκαιρίες που είχαν και ο... άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου τους τιμώρησε. Στο 37' λοιπόν, ο Κρέσπι έκανε φοβερή μπαλιά από δεξιά μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, η μπάλα κατέληξε... συστημένη στον Σίτο, που με σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ζίβκοβιτς για το 1-0 των Αρκάδων.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα στο γκολ του Αστέρα και στο 39' είχε καλή στιγμή πάλι με τον Ουάρντα, αλλά ξανά ο Τσιφτσής έδιωξε, ενώ και πάλι ο Αιγύπτιος είχε μια καλή φάση στο ενεργητικό του στο 43', με ένα σουτ που έφυγε άουτ.

Με την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο ο Πάμπλο Γκαρσία έριξε στο ματς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόλη, αντί των Μουργκ και Λάμπρου, προσπαθώντας να πιέσει ακόμα περισσότερο για την ισοφάριση. Παρόλα αυτά, ο Αστέρας ήταν αυτός που έφτασε στο γκολ, καθώς στο 54' ο Τσιφτσής έκανε όμορφο γέμισμα, ο Μπαράλες με το κεφάλι έβγαλε ασίστ στον Λουίς Φερνάντεθ και ο τελευταίος με άψογο αριστερό σουτ σημείωσε το 2-0.

Ο Γκαρσία έκανε ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του βάζοντας στο ματς τον Καγκάβα, αλλά και τον Μπάμπα Ραχμάν, με τον ΠΑΟΚ να βγαίνει όλος μπροστά για να μειώσει και να χάνει ευκαιρία με τον Α. Ζίβκοβιτς στο 65', όμως το σουτ του Σέρβου μπλόκαρε ο Τσιφτσής. Στο 84' ο Α. Ζίβκοβιτς μείωσε με ωραίο σουτ για τον ΠΑΟΚ, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι "ασπρόμαυροι" είχαν μεγάλη στιγμή στο 90' με τον Κρμέντσικ, που έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, ωστόσο τελικά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση, φεύγοντας με σκυμμένο το κεφάλι από την Τρίπολη.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Σουάρεθ, Καστάνο, Άλβαρεζ, Μουνάφο, Βαλιέντε, Ρεγκίς (67’ Λέο Τιλίκα), Φερνάντεθ (67’ Ιγκλέσιας), Σίτο (83’ Καπίγια, 90'+3' λ.τρ. Ριέρα), Μπαράλες.

ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο (63’ Μπάμπα), Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια, Τσιγκάρας, Ελ Καντουρί (63’ Καγκάβα), Μουργκ (46’ Αντρ. Ζίβκοβιτς), Ουάρντα (83’ Σφιντέρσκι), Λάμπρου (46’ Τζόλης), Κρμέντσι